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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.39 WIB

Vinicius Akui Mourinho Benar Menggantinya, Endrick Jadi Kunci Comeback Real Madrid

Vinicius Junior mengakui keputusan Jose Mourinho menggantinya tepat saat Real Madrid menang 4-3 atas Roma. Endrick menjadi kunci comeback. (Instagram/@vinijr) - Image

Vinicius Junior mengakui keputusan Jose Mourinho menggantinya tepat saat Real Madrid menang 4-3 atas Roma. Endrick menjadi kunci comeback. (Instagram/@vinijr)

JawaPos.com - Vinicius Junior mengakui bahwa Jose Mourinho mengambil keputusan tepat ketika menggantinya dalam kemenangan dramatis Real Madrid 4-3 atas AS Roma di Liga Champions. Meski sempat kecewa saat ditarik keluar, pemain asal Brasil itu akhirnya menerima keputusan sang pelatih demi kepentingan tim.

Real Madrid mengalami malam menegangkan di Stadio Olimpico pada Rabu. Los Blancos sempat tertinggal 1-3 sebelum Mourinho memutuskan menarik Vinicius pada menit ke-59.

Vinicius kehilangan penguasaan bola dalam proses terciptanya gol ketiga Roma. Sebagai penggantinya, Mourinho memasukkan Endrick yang kemudian memainkan peran penting dalam kebangkitan Madrid.

Ketika pertandingan memasuki menit ke-83, Madrid masih tertinggal. Namun, Carlos Espi, Endrick, dan Antonio Rudiger mencetak gol secara beruntun untuk membalikkan keadaan dalam rentang tujuh menit.

Hasil tersebut memastikan kemenangan Eropa kedua bagi tim asuhan Mourinho musim ini. Di sisi lain, performa Vinicius kembali menjadi sorotan setelah serangkaian situasi sulit yang dialaminya dalam beberapa hari terakhir.

Alih-alih menyalahkan Mourinho, Vinicius justru mengakui bahwa pergantian tersebut membantu mengubah jalannya pertandingan. Ia juga menyadari bahwa penampilannya saat ini belum mencapai level terbaik.

Vinicius Junior Akui Mourinho Mengambil Keputusan Tepat

Dilansir Sport Mole, Vinicius menjelaskan bahwa kekecewaannya saat diganti bukanlah bentuk penolakan terhadap keputusan Mourinho. Ia hanya ingin terus berada di lapangan dan membantu timnya.

“Saya dan Mourinho memiliki hubungan yang sangat baik. Dia menyampaikan segala sesuatunya dengan jelas kepada saya,” kata Vinicius kepada situs resmi Real Madrid.

“Tentu saja, saya sedikit kecewa hari ini ketika keluar lapangan, tapi itu wajar. Pada akhirnya, dia benar; tim membaik, dan itu yang terpenting.”

Pengakuan tersebut muncul setelah perubahan yang dilakukan Mourinho terbukti memberikan dampak besar terhadap permainan Madrid.

Editor: Hendra
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