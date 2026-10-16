Atalanta Bungkam Pafos, Maurizio Sarri Kecewa Timnya Kebobolan di Akhir Laga

Atalanta menang 3-1 atas Pafos di UEFA Conference League. (Instagram/@atalantabc)
JawaPos.com - Atalanta menang 3-1 atas Pafos dalam pertandingan UEFA Conference League yang berlangsung di New Balance Arena, Bergamo, Italia, Jumat (16/10).
Tim asuhan Maurizio Sarri itu tampil dominan dan unggul tiga gol pada babak pertama sebelum kebobolan menjelang akhir pertandingan.
Atalanta memulai pertandingan dengan agresif dan langsung membuka keunggulan ketika laga baru memasuki menit pertama. Eljif Elmas mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan dari tengah kotak penalti setelah menerima umpan Giacomo Raspadori.
Tuan rumah terus menekan pertahanan Pafos. Pada menit ke-17, Bruno Felipe melakukan pelanggaran terhadap Nicola Zalewski di dalam kotak penalti sehingga wasit memberikan hadiah tendangan penalti kepada tuan rumah.
Raspadori yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sang penyerang melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang pada menit ke-18 untuk mengubah skor menjadi 2-0.
Atalanta sempat melakukan pergantian pemain lebih awal setelah Raspadori mengalami cedera. Charles De Ketelaere masuk menggantikannya pada menit ke-21.
Pergantian tersebut tidak mengurangi ancaman serangan tuan rumah. Atalanta tetap mampu menciptakan sejumlah peluang dan kembali mencetak gol menjelang jeda.
Pada menit ke-44, Gianluca Scamacca menyelesaikan umpan terobosan De Ketelaere dengan tembakan dari dalam kotak penalti. Bola mengarah ke sudut kanan bawah gawang dan membawa Atalanta unggul 3-0.
Memasuki babak kedua, Atalanta tetap berusaha menambah gol. Atalanta melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan. Lazar Samardzic dan Ederson masuk pada menit ke-67.
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