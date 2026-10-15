Prediksi Skor Atalanta vs Pafos FC di Liga Konferensi Eropa: La Dea Berpesta di Bergamo!

Maurizio Sarri memimpin Atalanta BC menghadapi Sassuolo pada laga pembuka Liga Italia 2026/2027. (Atalanta)
JawaPos.com - Atalanta akan memulai kiprahnya di fase Liga Konferensi Eropa 2026/2027. Klub asal Siprus, Pafos FC, menjadi rintangan pertama yang harus dihadapi La Dea -julukan Atalanta.
Atalanta akan menjamu Pafos FC di Stadion Bergamo, Italia, Jumat (16/10) pukul 02.00 dini hari WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan besar bagi pasukan Maurizio Sarri.
Atalanta datang ke pertandingan tersebut dengan modal positif setelah mengalahkan Venezia dengan skor 3-1 pada lanjutan Liga Italia 2026/2027. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun skuad La Dea.
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Kemenangan atas Venezia menjadi momentum penting bagi Atalanta. La Dea sempat mengawali musim dengan tiga kemenangan beruntun di Liga Italia musim ini dan babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa sebelum mengalami penurunan performa.
Setelah awal yang menjanjikan itu, La Dea malah menelan tiga kekalahan beruntun dari AS Roma, Cagliari, dan Juventus. Karena itu, pertandingan melawan Pafos FC menjadi momentum untuk kembali ke performa terbaiknya.
Akan tetapi, Atalanta juga perlu mewaspadai Pafos FC. Tim asal Siprus itu memiliki ambisi besar setelah menunjukkan kemajuan dalam dua musim terakhir, termasuk tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya pada musim 2025/2026.
Klub asal Siprus tersebut menjalani debut di kompetisi Eropa pada musim 2024/2025 dan berhasil mencapai babak 16 besar. Pencapaian itu menjadi bekal bagi Ricardo Sa Pinto untuk kembali membawa timnya melangkah jauh, meskipun mereka harus menjalani tantangan berat saat bertandang ke markas Atalanta.
Pafos FC sebenarnya sempat berpeluang tampil di Liga Europa musim ini. Namun, mereka tersingkir dari babak kualifikasi ketiga setelah kalah agregat 3-4 dari RB Salzburg, sebelum akhirnya turun ke babak playoff Liga Konferensi Eropa dan menyingkirkan Dinamo City dengan agregat 5-3.
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