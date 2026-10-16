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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.21 WIB

Vitinha Berharap Cristiano Ronaldo Bergabung Kembali ke Timnas Portugal

Gelandang timnas Portugal Vitinha. (Dok. Vitinha) - Image

Gelandang timnas Portugal Vitinha. (Dok. Vitinha)

JawaPos.com - Gelandang tim nasional Portugal, Vitinha berharap Cristiano Ronaldo dan pelatih Jorge Jesus dapat menyelesaikan perselisihan mereka agar sang megabintang bisa kembali memperkuat tim nasional.

Konflik tersebut mencuat pada jeda internasional September setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal akibat ketidakpuasan terhadap waktu bermain yang minim.

“Jeda internasional itu berlangsung penuh gejolak dan emosi. Saya hanya berharap semuanya bisa diselesaikan dengan cara terbaik. Saya berharap ia (Ronaldo) kembali dan semuanya berjalan baik. Sejujurnya, itulah yang kami semua inginkan,” kata Vitinha yang dikutip dari TNT Sports, pada Kamis (16/10).

Hal itu disampaikan Vitinha setelah Paris Saint-Germain mengalahkan Manchester City 4-2 dalam pertandingan pekan kedua Liga Champions 2026/27 di Etihad Stadium pada Kamis.

Perselisihan Ronaldo dengan Jorge Jesus terjadi saat jeda internasional baru-baru ini. Penyerang berusia 41 tahun itu dikabarkan kecewa dengan kesempatan bermain yang diberikan pelatihnya tersebut hingga memutuskan meninggalkan kamp timnas Portugal.

Ronaldo kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekan satu tim melalui media sosial. Namun, dalam pernyataan yang sama, penyerang Al Nassr itu juga menuduh Jorge Jesus telah mengingkari janjinya.

Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) kemudian menjatuhkan skors sementara kepada Ronaldo. Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai hukuman yang akan diterima kapten Portugal tersebut.

FPF juga menyatakan bahwa detail proses disipliner akan tetap dirahasiakan sampai penyelidikan selesai. Sebelumnya, Ronaldo menyatakan siap menerima hukuman apa pun yang dijatuhkan federasi, sembari menegaskan keinginannya untuk tetap membela tim nasional.

Ronaldo merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal dengan koleksi 146 gol dari 234 penampilan. Kehadirannya masih menjadi perhatian menjelang rangkaian pertandingan internasional berikutnya.

Sementara itu, Vitinha tampil dalam keempat kemenangan Portugal pada laga-laga UEFA Nations League di jeda internasional terakhir. Portugal masih memiliki dua pertandingan lagi pada November, yakni menghadapi Denmark dan Wales.

Editor: Banu Adikara
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