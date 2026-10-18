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Risma Azzah Fatin
Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Vitinha Berharap Cristiano Ronaldo Kembali ke Timnas Portugal

Vitinha dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports) - Image

Vitinha dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports)

JawaPos.com – Vitinha berharap Cristiano Ronaldo kembali memperkuat tim nasional Portugal setelah jeda internasional yang diwarnai ketegangan dengan pelatih Jorge Jesus.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (18/10), Gelandang Paris Saint-Germain tersebut mengungkapkan harapannya agar persoalan antara Ronaldo dan tim kepelatihan dapat diselesaikan dengan baik sehingga sang kapten kembali bergabung dengan skuad.

Vitinha menyampaikan pernyataan itu setelah kemenangan PSG atas Manchester City di Liga Champions, sekaligus menegaskan bahwa kembalinya Ronaldo merupakan harapan bersama para pemain Portugal.

Ketegangan tersebut bermula ketika Ronaldo tidak dimainkan dalam kemenangan Portugal 2-1 atas Norwegia, sebelum meninggalkan skuad selama jeda internasional.

Pemain berusia 41 tahun itu kemudian meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya, tetapi juga menuding Jorge Jesus telah mengingkari janji setelah menempatkannya di bangku cadangan.

Ronaldo menyatakan siap menerima sanksi dari Federasi Sepak Bola Portugal (FPF), yang untuk sementara menjatuhkan skorsing kepada kapten tim nasional tersebut.

Ronaldo merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Portugal dengan koleksi 146 gol dari 234 penampilan.

Portugal telah memastikan tempat di perempat final UEFA Nations League setelah memenangkan empat pertandingan pada periode sebelumnya, dan kini bersiap menghadapi Denmark serta Wales pada November untuk memperebutkan posisi teratas Grup A4.

Vitinha berharap konflik yang terjadi segera berakhir agar Ronaldo dapat kembali memperkuat Portugal dan membantu tim melanjutkan perjuangannya di kompetisi internasional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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