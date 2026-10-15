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Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.22 WIB

Harry Kane Ancam Rekor Cristiano Ronaldo Usai Cetak Gol dalam 9 Laga secara Beruntun Liga Champion

Harry Kane (Bein Sports) - Image

Harry Kane (Bein Sports)

JawaPos.com – Harry Kane semakin dekat untuk menantang rekor bersejarah Cristiano Ronaldo di Liga Champions setelah mencetak gol dalam sembilan pertandingan berturut-turut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Penyerang Bayern München tersebut menunjukkan ketajamannya dengan membukukan dua gol saat timnya bermain imbang 3-3 melawan Viking, meskipun hasil itu terasa mengecewakan setelah Bayern sempat tertinggal dua gol.

Torehan tersebut sekaligus menambah catatan impresif Kane yang kini telah mengoleksi 450 gol sepanjang karier profesionalnya, termasuk 154 gol bersama Bayern München dan 280 gol saat memperkuat Tottenham Hotspur.

Di kompetisi Liga Champions, Kane telah mengumpulkan 57 gol dan menyamai catatan Thomas Müller, sekaligus menempati posisi di atas Ruud van Nistelrooy yang mencetak 56 gol.

Meski demikian, ia masih berada di bawah Cristiano Ronaldo yang memegang rekor mencetak gol dalam 11 pertandingan Liga Champions secara beruntun.

Kane juga mencatatkan 14 gol dan lima assist dalam 13 pertandingan bersama Bayern München dan tim nasional Inggris, memperkuat reputasinya sebagai salah satu penyerang paling produktif saat ini.

Terlepas dari pencapaian individunya, Kane mengaku kecewa dengan hasil imbang melawan Viking dan menilai kartu merah yang diterima Olise turut memengaruhi jalannya pertandingan.

Kane juga mengkritik penampilan tim pada babak pertama serta menekankan pentingnya memperbaiki kesalahan dan menjaga emosi dalam pertandingan berikutnya.

Dengan konsistensi mencetak gol dan pencapaian statistik yang terus meningkat, Kane berpeluang memperkecil jarak dari rekor Ronaldo sekaligus memperkuat ambisinya untuk meraih penghargaan Ballon d’Or.

Editor: Hanny Suwindari
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