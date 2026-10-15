Wayne Rooney Anggap Tindakan Cristiano Ronaldo Telah Merusak Federasi Sepak Bola Portugal

Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Kepergian Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan tim nasional Portugal menuai kontroversi dan kritik keras, termasuk dari mantan rekan setimnya di Manchester United, Wayne Rooney.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Rooney menilai pernyataan Ronaldo mengenai perselisihannya dengan pelatih Jorge Jesus telah melampaui batas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemain profesional.
Menurut Rooney, tindakan tersebut tidak hanya merusak reputasi pelatih, tetapi juga mencoreng nama baik rekan setim serta Federasi Sepak Bola Portugal (FPF).
Kontroversi bermula ketika Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah tidak dimainkan dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia di ajang Liga Negara-Negara UEFA.
Ronaldo kemudian menuduh Jesus melakukan pelanggaran kepercayaan setelah sang pelatih menolak membacakan sejumlah pernyataan yang sebelumnya disepakati untuk disampaikan dalam konferensi pers.
Menanggapi kejadian tersebut, FPF menjatuhkan skorsing sementara kepada Ronaldo sambil menunggu proses penyelidikan, meskipun sang penyerang menegaskan dirinya tetap bersedia membela tim nasional.
Rooney menyayangkan sikap Ronaldo dan menilai seorang pemain harus mampu menerima keputusan pelatih serta menyadari bahwa karier internasional pada akhirnya akan berakhir.
Rooney juga menyoroti perbedaan hasil pertandingan Portugal ketika Ronaldo bermain dan ketika dirinya tidak tampil, dengan tingkat kemenangan masing-masing sebesar 59 persen dan 83,3 persen sejak awal 2025.
Situasi tersebut semakin memperbesar sorotan terhadap masa depan Ronaldo bersama tim nasional Portugal, terutama di tengah perselisihan yang melibatkan dirinya, Jorge Jesus, dan federasi sepak bola negara tersebut.
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