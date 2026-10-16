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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.04 WIB

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

Le Mans menjamu Toulouse pada pekan ketujuh Ligue 1 Prancis 2026/2027 di Stade Marie-Marvingt, dengan kedua tim berambisi menjauh dari zona degradasi. (Toulouse) - Image

Le Mans menjamu Toulouse pada pekan ketujuh Ligue 1 Prancis 2026/2027 di Stade Marie-Marvingt, dengan kedua tim berambisi menjauh dari zona degradasi. (Toulouse)

JawaPos.com — Prediksi skor Le Mans vs Toulouse pada pekan ketujuh Ligue 1 Prancis 2026/2027 mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 2-2 di Stade Marie-Marvingt, Sabtu (17/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Kedua tim sama-sama berjuang menjauh dari zona degradasi setelah menempati posisi ke-14 dan ke-15 klasemen sementara dengan selisih gol sebagai pembeda.

Pertemuan ini menjadi duel pertama kedua klub di kasta tertinggi sepak bola Prancis setelah lebih dari 16 tahun tidak berhadapan.

Le Mans datang dengan ambisi bangkit dari kekalahan 1-3 melawan Paris Saint-Germain, sedangkan Toulouse membawa modal hasil imbang dramatis 2-2 menghadapi AS Monaco.

Le Mans Ingin Bangkit setelah Dipermalukan PSG

Le Mans bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah rekor tiga pertandingan tanpa kekalahan mereka dihentikan Paris Saint-Germain pada pekan keenam Ligue 1.

Tim asuhan Patrick Videira sebelumnya meraih kemenangan perdana musim ini sebelum jeda internasional, tetapi kembali menghadapi kenyataan berat ketika bertandang ke ibu kota Prancis.

Meski berstatus tim promosi, Le Mans menunjukkan kemampuan bersaing menghadapi klub-klub yang lebih berpengalaman sepanjang awal musim 2026/2027.

Mereka bahkan belum pernah mengalami dua kekalahan beruntun musim ini, sebuah catatan yang ingin dipertahankan ketika menjamu Toulouse.

Keunggulan utama Les Mucistes terletak pada performa kandang yang relatif konsisten selama lebih dari satu tahun terakhir.

Editor: Banu Adikara
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