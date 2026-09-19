Prediksi Skor Le Mans vs Lorient di Liga Prancis: Les Sang et Or Menang di Stade Marie-Marvingt

Le Mans menghadapi Lorient dalam lanjutan Liga Prancis di Stade Marie-Marvingt. (Le Mans)
JawaPos.com — Le Mans diprediksi mampu mengalahkan Lorient dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga Prancis di Stade Marie-Marvingt, Minggu (20/9/2026) pukul 01.45 WIB.
Le Mans sedang mencari kemenangan perdana setelah mengoleksi tiga hasil imbang dan satu kekalahan, sementara Lorient mulai bangkit dengan empat poin dari dua pertandingan terakhir.
Le Mans memiliki modal penting untuk menghadapi Lorient karena belum kalah dalam laga kompetitif di kandang sepanjang tahun ini.
Tim promosi tersebut juga mampu mencetak empat dari total tujuh gol Ligue 1 musim ini ketika bermain di Stade Marie-Marvingt.
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Le Mans datang dengan catatan empat pertandingan Ligue 1 berupa tiga hasil imbang dan satu kekalahan.
Pada pertandingan terakhir, mereka bermain 2-2 melawan Lens setelah sempat mencetak dua gol melalui Adil Bourabaa dan Lucas Calodat pada babak pertama.
Masalah utama Le Mans terletak pada kemampuan mempertahankan keunggulan.
Dalam dua pertandingan terakhir Ligue 1 ketika mereka berhasil mencetak gol pembuka, tim asuhan Patrick Videira justru kehilangan total empat poin karena gagal mengamankan kemenangan.
Secara keseluruhan, performa Le Mans sebenarnya cukup kompetitif sejak musim lalu.
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