Prediksi Skor Le Mans Vs Toulouse: Rekor Kandang Jadi Modal, Duel Sengit Berpotensi Berakhir Imbang

Prediksi Le Mans Vs Toulouse di Ligue 1, duel krusial yang berpotensi berakhir imbang 2-2. (Istimewa)
JawaPos.com - Le Mans akan menjamu Toulouse dalam lanjutan Ligue 1 di Stade Marie-Marvingt, Jumat malam.
Kedua tim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah melewati pertandingan dengan hasil yang belum sepenuhnya memuaskan.
Le Mans dan Toulouse saat ini menempati posisi ke-14 dan ke-15. Kondisi tersebut membuat pertemuan ini penting bagi keduanya untuk menjauh dari persaingan di papan bawah. Bermain di kandang sendiri menjadi modal bagi Le Mans, sementara Toulouse berusaha memanfaatkan momentum kebangkitan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir.
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Le Mans datang dengan modal kekalahan 1-3 dari Paris Saint-Germain.
Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan tiga pertandingan tanpa kekalahan yang mereka raih sebelum jeda internasional.
Tim asuhan Patrick Videira kini dituntut segera bangkit agar tidak mengalami dua kekalahan beruntun untuk pertama kalinya musim ini.
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Meski baru saja menelan hasil negatif, performa Le Mans di kandang cukup menjanjikan.
Mereka belum terkalahkan dalam pertandingan kandang di Ligue 1 maupun Ligue 2 selama lebih dari setahun. Kekalahan terakhir di kandang terjadi saat menghadapi Rodez pada September 2025.
Catatan tersebut bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Toulouse. Namun, Le Mans tetap perlu memperbaiki sejumlah persoalan, terutama dalam menjaga konsentrasi ketika pertandingan memasuki babak kedua.
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