Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 13.54 WIB

Prediksi Skor Le Mans Vs Toulouse: Rekor Kandang Jadi Modal, Duel Sengit Berpotensi Berakhir Imbang

Prediksi Le Mans Vs Toulouse di Ligue 1, duel krusial yang berpotensi berakhir imbang 2-2. (Istimewa) - Image

Prediksi Le Mans Vs Toulouse di Ligue 1, duel krusial yang berpotensi berakhir imbang 2-2. (Istimewa)

JawaPos.com - Le Mans akan menjamu Toulouse dalam lanjutan Ligue 1 di Stade Marie-Marvingt, Jumat malam.

Kedua tim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah melewati pertandingan dengan hasil yang belum sepenuhnya memuaskan.

Le Mans dan Toulouse saat ini menempati posisi ke-14 dan ke-15. Kondisi tersebut membuat pertemuan ini penting bagi keduanya untuk menjauh dari persaingan di papan bawah. Bermain di kandang sendiri menjadi modal bagi Le Mans, sementara Toulouse berusaha memanfaatkan momentum kebangkitan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir.

Le Mans datang dengan modal kekalahan 1-3 dari Paris Saint-Germain.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan tiga pertandingan tanpa kekalahan yang mereka raih sebelum jeda internasional.

Tim asuhan Patrick Videira kini dituntut segera bangkit agar tidak mengalami dua kekalahan beruntun untuk pertama kalinya musim ini.

Meski baru saja menelan hasil negatif, performa Le Mans di kandang cukup menjanjikan.

Mereka belum terkalahkan dalam pertandingan kandang di Ligue 1 maupun Ligue 2 selama lebih dari setahun. Kekalahan terakhir di kandang terjadi saat menghadapi Rodez pada September 2025.

Catatan tersebut bisa menjadi modal penting untuk menghadapi Toulouse. Namun, Le Mans tetap perlu memperbaiki sejumlah persoalan, terutama dalam menjaga konsentrasi ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Le Mans vs Lorient di Liga Prancis: Les Sang et Or Menang di Stade Marie-Marvingt - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Le Mans vs Lorient di Liga Prancis: Les Sang et Or Menang di Stade Marie-Marvingt

Sabtu, 19 September 2026 | 14.11 WIB

Prediksi Skor Le Mans vs Lens di Liga Prancis: Les Sang et Or Berburu Poin di Stade Marie-Marvingt - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Le Mans vs Lens di Liga Prancis: Les Sang et Or Berburu Poin di Stade Marie-Marvingt

Minggu, 13 September 2026 | 14.49 WIB

Prediksi Skor Nice vs Le Mans di Liga Prancis: Momentum Les Sang et Or Gondol 3 Poin! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Nice vs Le Mans di Liga Prancis: Momentum Les Sang et Or Gondol 3 Poin!

Minggu, 6 September 2026 | 00.29 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore