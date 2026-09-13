Prediksi Skor Le Mans vs Lens di Liga Prancis: Les Sang et Or Berburu Poin di Stade Marie-Marvingt

JawaPos.com — Le Mans menjamu Lens pada pekan keempat Ligue 1 2026/2027 di Stade Marie-Marvingt, Minggu (13/9/2026) pukul 22.15 WIB, dengan misi berbeda.

Le Mans memburu kemenangan perdana setelah mengoleksi dua poin dari tiga laga, sedangkan Lens ingin bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik.

Le Mans Belum Terkalahkan di Kandang Le Mans memang belum mampu meraih kemenangan di Ligue 1 musim ini, tetapi performa mereka menunjukkan potensi sebagai tim promosi yang sulit ditaklukkan.

Tim asuhan Patrick Videira mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan melalui satu hasil imbang dan satu kekalahan, sekaligus mencetak total lima gol.

Hasil tersebut sebenarnya bisa terasa mengecewakan bagi Le Mans karena mereka sempat memimpin pada babak kedua dalam dua pertandingan yang berakhir tanpa kemenangan.

Situasi itu memperlihatkan persoalan utama Les Mucistes, yakni kemampuan mempertahankan keunggulan ketika pertandingan memasuki fase krusial.

Le Mans juga punya modal kuat ketika bermain di Stade Marie-Marvingt.

Mereka belum terkalahkan di kandang sepanjang 2026 dalam kompetisi Ligue 1 maupun Ligue 2, dengan catatan selalu kebobolan maksimal satu gol kecuali dalam satu pertandingan.