Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Levski Sofia: Tuan Rumah Unggul Satu Gol?

NEC Nijmegen menjamu Levski Sofia di Liga Europa 2026/2027. Simak modal kedua tim, catatan pertemuan, kondisi pemain, dan prediksi skor. (NEC Nijmegen)
JawaPos.com – NEC Nijmegen akan menjamu Levski Sofia pada lanjutan fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Goffertstadion, Jumat (16/10/2026).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih hasil positif setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka kompetisi Eropa.
NEC Nijmegen datang dengan modal hasil imbang 1-1 melawan Ajax di Eredivisie. Sementara itu, Levski Sofia baru saja meraih kemenangan 2-0 atas Cherno More di kompetisi domestik Bulgaria.
Perbedaan hasil tersebut membuat kedua tim memiliki bekal kepercayaan diri yang berbeda. NEC mampu mencuri satu poin dari Ajax, sedangkan Levski berusaha membawa performa positif di liga domestik ke panggung Eropa.
Meski demikian, NEC masih memiliki pekerjaan rumah setelah kalah telak 0-5 dari Juventus pada pertandingan pertama Liga Europa. Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa mereka perlu memperbaiki koordinasi pertahanan jika ingin bersaing di kompetisi Eropa musim ini.
Dalam pertandingan melawan Ajax, NEC sempat tertinggal pada menit ketujuh setelah Tolu Arokodare mencetak gol untuk tim tuan rumah. NEC kemudian menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti Tjaronn Chery pada menit ke-19.
Hasil imbang tersebut memperlihatkan bahwa NEC tetap mampu memberikan perlawanan, termasuk ketika menghadapi lawan dengan kualitas permainan yang baik. Bermain di Goffertstadion juga menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asal Belanda itu.
Di sisi lain, Levski Sofia menunjukkan performa meyakinkan ketika mengalahkan Cherno More. Mehdi Moubarik membuka keunggulan pada menit ke-26, sebelum Reinaldo menambah gol setelah satu jam pertandingan berjalan.
Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Levski untuk menghadapi NEC. Namun, performa mereka di kompetisi Eropa masih perlu diperbaiki setelah kalah 0-1 dari Salzburg pada pertandingan pembuka.
Levski bahkan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam pertandingan tersebut. Statistik itu menunjukkan bahwa lini serang mereka harus tampil lebih efektif ketika menghadapi lawan yang mampu memberikan tekanan sejak awal.
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Jawa Pos
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