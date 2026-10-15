Prediksi Skor Persib vs Persik: Sergio Castel Bisa Jadi Pembeda?

Prediksi Persib Bandung vs Persik Kediri di pekan kelima Super League. Marcos Reina menyiapkan Sergio Castel untuk menghadapi mantan klubnya. (Dok. Persik)
JawaPos.com – Persik Kediri menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10), diprediksi berjalan ketat.
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyiapkan penyerang Sergio Castel untuk menghadapi laga tersebut. Pemain asal Spanyol itu diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, terlebih karena pernah memperkuat Persib Bandung pada paruh kedua musim 2025/2026.
Dikutip dari laman resmi I.League, Kamis, Reina menilai Sergio Castel memiliki kualitas untuk membantu Persik menghadapi pertandingan penting tersebut.
"Kita tahu Sergio Castel adalah pemain yang bagus. Dia akan menghadirkan banyak kontribusi positif untuk Persik Kediri. Kita akan lihat persiapan dia untuk pertandingan Persib dan partai lainnya musim ini," ungkap Reina dilansir Antara News.
Pengalaman Sergio Castel bersama Persib bisa menjadi salah satu modal bagi Persik. Setidaknya, penyerang tersebut memiliki gambaran mengenai karakter tim yang akan dihadapinya.
Kondisi fisik Sergio Castel juga terus menunjukkan perkembangan setelah sempat mengalami cedera pada awal musim. Reina mengaku optimistis melihat progres pemulihan sang pemain.
"Kondisi Sergio Castel terus membaik. Dia sudah mulai pulih dan kembali merasa seperti seorang pemain. Hari demi hari, dia mulai merasa lebih baik. Dia sangat antusias menyikapi pertandingan lawan Persib nanti," kata Reina.
Persik datang dengan modal kemenangan atas Madura United pada pekan keempat. Hasil tersebut menjadi bekal bagi Macan Putih untuk berusaha melanjutkan tren positif.
Di sisi lain, Persib juga memiliki posisi kuat di klasemen sementara. Persik berada di peringkat ketujuh dengan tujuh poin dari empat pertandingan, sedangkan Persib menempati posisi kedua dengan jumlah poin yang sama dan keunggulan selisih gol.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri
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