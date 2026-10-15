Prediksi Skor Universitatea Craiova vs Getafe: Tuan Rumah Sedang dalam Tren Positif

Universitatea Craiova menjamu Getafe di Liga Konferensi Eropa. Simak performa terkini kedua tim, kabar pemain absen, dan prediksi skor. (Getafe)
JawaPos.com – Universitatea Craiova akan menjamu Getafe pada pertandingan Liga Konferensi Eropa di Stadion Ion Oblemenco, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB. Duel ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki catatan performa berbeda menjelang pertemuan tersebut.
Universitatea Craiova datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Miercurea Ciuc di kompetisi Liga I Rumania. Hasil tersebut memperpanjang tren kemenangan mereka menjadi empat pertandingan beruntun setelah sempat melalui periode dengan performa kurang konsisten.
Di sisi lain, Getafe berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Barcelona di La Liga. Hasil itu menjadi pekerjaan rumah bagi tim asal Spanyol tersebut, terutama dalam memperbaiki permainan ketika menghadapi lawan yang mampu menguasai jalannya pertandingan.
Meski demikian, Getafe tetap memiliki peluang untuk mencuri hasil positif di markas Universitatea Craiova. Pertandingan ini berpotensi ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir, kedisiplinan pertahanan, dan kemampuan kedua tim memanfaatkan peluang.
Universitatea Craiova menunjukkan performa cukup meyakinkan dalam enam pertandingan terakhir dengan catatan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Kemenangan terbaru atas Miercurea Ciuc juga memperlihatkan kemampuan tim asuhan Filipe Coelho dalam mengendalikan permainan.
Dalam pertandingan tersebut, Universitatea Craiova mencatatkan 64 persen penguasaan bola dan melepaskan 24 tembakan. Delapan di antaranya mengarah tepat ke gawang lawan. Namun, mereka hanya mampu mencetak satu gol melalui Simon Elisor pada menit ke-76.
Statistik tersebut memperlihatkan bahwa Universitatea Craiova mampu menciptakan banyak peluang, tetapi masih perlu meningkatkan efektivitas di depan gawang. Situasi ini bisa menjadi faktor penting saat menghadapi Getafe yang kemungkinan tampil lebih berhati-hati.
Catatan lain yang patut diperhatikan adalah kecenderungan minim gol dalam pertandingan Universitatea Craiova. Dalam lima dari enam laga terakhir mereka, tidak ada kedua tim yang sama-sama mencetak gol. Kondisi ini membuka kemungkinan pertandingan melawan Getafe berlangsung dengan tempo terkontrol dan jumlah gol terbatas.
Sementara itu, Getafe memiliki catatan kurang meyakinkan dalam enam pertandingan terakhir. Mereka mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Produktivitas lini depan juga menjadi perhatian karena tim berjuluk Azulones tersebut hanya mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh gol dalam periode itu.
Saat menghadapi Barcelona, Getafe kesulitan mengembangkan permainan. Mereka hanya menguasai 17 persen bola dan menciptakan empat percobaan tembakan, dengan satu di antaranya tepat sasaran. Barcelona tampil dominan dengan 22 tembakan dan delapan peluang yang mengarah ke gawang.
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