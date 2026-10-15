Prediksi Skor Anderlecht vs Dinamo Zagreb: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

JawaPos.com - Dinamo Zagreb akan menghadapi Anderlecht dalam lanjutan Liga Europa dengan modal keuntungan bermain di kandang. Klub asal Kroasia itu lebih diunggulkan berdasarkan analisis statistik, meski performa Anderlecht dalam beberapa pertandingan terakhir terbilang lebih konsisten.

Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim memiliki peluang untuk mencetak gol. Dinamo Zagreb diperkirakan bisa memanfaatkan dukungan publik sendiri, tetapi Anderlecht datang dengan catatan hasil yang cukup baik dan berpotensi memberikan kejutan.

Berdasarkan model prediksi yang tersedia, Dinamo Zagreb memiliki peluang menang sebesar 55,95 persen. Sementara itu, probabilitas kemenangan Anderlecht berada di angka 23,53 persen, sedangkan kemungkinan kedua tim bermain imbang mencapai 20,52 persen.

Skor 2-1 untuk kemenangan Dinamo Zagreb menjadi salah satu prediksi yang patut diperhatikan. Meski demikian, hasil akhir tetap bergantung pada efektivitas serangan, kedisiplinan pertahanan, serta kemampuan kedua tim memanfaatkan peluang sepanjang pertandingan.

Dinamo Zagreb masih perlu membenahi konsistensi permainan. Dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa performa Dinamo Zagreb belum sepenuhnya stabil. Mereka sempat meraih kemenangan 3-2 atas NK Lokomotiva dan mengalahkan Gorica dengan skor 1-0. Namun, kekalahan dari Hajduk Split dengan skor 1-2 serta Osijek dengan skor 2-4 menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu diselesaikan.

Di kompetisi Eropa, Dinamo Zagreb juga bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Hapoel Be'er Sheva pada 16 September 2026. Hasil itu menjadi catatan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal penyelesaian akhir.

Menghadapi Anderlecht, tuan rumah perlu tampil lebih efektif ketika membangun serangan. Keuntungan bermain di kandang bisa menjadi faktor penting, tetapi mereka tetap harus mewaspadai serangan balik lawan.

Di sisi lain, Anderlecht memiliki catatan lebih baik dalam enam pertandingan terakhir. Wakil Belgia tersebut membukukan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan di berbagai kompetisi.