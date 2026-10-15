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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.14 WIB

Prediksi Skor Ferencvaros vs Viktoria Plzen: Statistik Mengarah ke Kemenangan Tuan Rumah

Ferencvaros menghadapi Viktoria Plzen di Liga Europa. Simak statistik enam laga terakhir, rekor pertemuan, dan prediksi skor. (Dok. Hungary Today) - Image

Ferencvaros menghadapi Viktoria Plzen di Liga Europa. Simak statistik enam laga terakhir, rekor pertemuan, dan prediksi skor. (Dok. Hungary Today)

JawaPos.com - Ferencvaros diprediksi mampu mengatasi perlawanan Viktoria Plzen dalam lanjutan Liga Europa. Klub asal Hungaria tersebut memiliki catatan performa yang lebih stabil dalam enam pertandingan terakhir.

Kondisi ini menjadi bekal penting bagi Ferencvaros untuk mengincar kemenangan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Meski Ferencvaros lebih diunggulkan berdasarkan statistik, Viktoria Plzen tetap berpeluang memberikan kejutan. Tim asal Republik Ceko itu memiliki kemampuan menyerang yang bisa merepotkan pertahanan tuan rumah jika mampu tampil efektif.

Berdasarkan proyeksi statistik yang tersedia, peluang Ferencvaros meraih kemenangan mencapai 48,55 persen. Sementara itu, Viktoria Plzen memiliki peluang menang sebesar 26,97 persen, sedangkan kemungkinan pertandingan berakhir imbang berada di angka 24,47 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Ferencvaros memiliki keuntungan secara statistik. Namun, proyeksi itu tidak menjamin hasil akhir karena pertandingan tetap ditentukan oleh performa kedua tim di lapangan.

Ferencvaros datang dengan catatan empat kemenangan dan dua hasil imbang dalam enam pertandingan terakhir. Mereka belum menelan kekalahan dalam periode tersebut, sebuah pencapaian yang menunjukkan kestabilan permainan tim.

Sejumlah hasil positif berhasil diraih Ferencvaros, termasuk kemenangan 3-1 atas Celtic, 3-0 melawan Gyor, serta 2-1 ketika menghadapi Puskas Academy. Mereka juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Trabzonspor dengan skor 4-0.

Selain itu, Ferencvaros bermain imbang 0-0 melawan Nyiregyhaza dan berbagi angka 2-2 dengan Ujpest.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Ferencvaros mampu menjaga konsistensi, meskipun tidak selalu berhasil mengamankan tiga poin.

Produktivitas gol menjadi salah satu modal Ferencvaros menjelang pertandingan ini. Mereka mampu mencetak gol dalam sejumlah laga terakhir dan menunjukkan potensi untuk kembali menekan pertahanan lawan.

Editor: Hendra
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