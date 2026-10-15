Prediksi Skor Rennes vs OFI Crete: Tamu Hadapi Ujian Berat di Liga Europa

Rennes menjamu OFI Crete di Liga Europa 2026/2027. Simak performa terkini, kabar pemain, prediksi susunan pemain, dan prediksi skor. (Dok. Rennes)
JawaPos.com - Rennes akan menghadapi OFI Crete pada pertandingan kedua fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Roazhon Park, Jumat (16/10/2026).
Rennes lebih diunggulkan berkat performa kandang yang cukup konsisten. Tim asuhan Franck Haise tersebut datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas Auxerre di Ligue 1 akhir pekan lalu.
Hasil itu menjadi modal penting bagi Rennes untuk melanjutkan kiprah mereka di kompetisi Eropa.
Di sisi lain, OFI Crete harus segera bangkit setelah menelan kekalahan 0-3 dari AEK di kompetisi domestik Yunani. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Christos Kontis, terutama dalam memperbaiki koordinasi lini belakang sebelum bertandang ke markas Rennes.
Rennes mengawali perjalanan di Liga Europa musim ini dengan hasil imbang tanpa gol melawan Sturm Graz. Meski belum meraih kemenangan pada pertandingan pembuka, performa kandang tetap menjadi salah satu modal utama mereka.
Sebelumnya, Rennes juga berhasil mengalahkan Hoffenheim dengan skor 2-0 di Roazhon Park. Hasil itu memperlihatkan kemampuan mereka untuk tampil solid saat menghadapi lawan di kompetisi Eropa.
Konsistensi tersebut juga terlihat di Ligue 1. Setelah menjalani enam pertandingan, Rennes menempati posisi ketiga klasemen sementara.
Produktivitas lini depan dan kemampuan memanfaatkan peluang menjadi faktor yang membuat mereka cukup diperhitungkan menjelang pertandingan ini.
Saat menghadapi Auxerre, Rennes sempat mendapat perlawanan setelah gol Esteban Lepaul pada menit ke-15 dibalas Cameron Archer sepuluh menit kemudian. Namun, Adrien Thomasson kembali membawa Rennes unggul sebelum Boulaye Dia mencetak dua gol pada masa tambahan waktu.
Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Rennes memiliki sejumlah opsi untuk mencetak gol. Ketajaman lini depan akan kembali dibutuhkan ketika menghadapi OFI Crete yang berpotensi bermain lebih rapat demi meredam tekanan tuan rumah.
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