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Risma Azzah Fatin
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.25 WIB

Rafael Leao Sebut Lamine Yamal sebagai Pemain Terbaik dan Dukung Ambisinya Raih Ballon d’Or

Lamine Yamal dan Rafael Leao (Koha) - Image

Lamine Yamal dan Rafael Leao (Koha)

JawaPos.com – Rafael Leao menyatakan dukungannya kepada Lamine Yamal untuk meraih penghargaan Ballon d’Or setelah Barcelona mengalahkan Galatasaray dengan skor 4-1 dalam pertandingan Liga Champions UEFA.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Penyerang asal Portugal tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Yamal yang dinilai mampu memberikan kontribusi penting bagi permainan Barcelona.

Diketahui bahwa Leao berharap pemain muda asal Spanyol itu dapat memenangkan Ballon d’Or sekaligus meraih berbagai gelar bergengsi bersama Barcelona.

Leao tidak hanya memuji kualitas Yamal di lapangan, tetapi juga menyampaikan rasa hormatnya terhadap pemain berusia muda tersebut sebagai pribadi.

Leao menilai Yamal termasuk salah satu pemain terbaik di dunia dan memiliki potensi untuk terus berkembang bersama Barcelona.

Dukungan tersebut muncul setelah Yamal tampil menonjol ketika Barcelona bangkit pada babak kedua dan mengendalikan jalannya pertandingan melawan Galatasaray.

Dalam pertandingan tersebut, Yamal berperan penting dengan menyumbangkan dua assist serta merepotkan pertahanan Galatasaray melalui kemampuan menggiring bola dan melewati lawan.

Meskipun Galatasaray sempat memberikan perlawanan pada awal pertandingan, Barcelona berhasil meningkatkan intensitas serangan hingga mengamankan kemenangan dengan skor 4-1.

Peluang Yamal untuk meraih Ballon d’Or pada akhirnya akan bergantung pada konsistensi penampilannya sepanjang musim serta keberhasilan Barcelona bersaing dalam berbagai kompetisi.

Editor: Hanny Suwindari
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