Rafael Leao Sebut Lamine Yamal sebagai Pemain Terbaik dan Dukung Ambisinya Raih Ballon d’Or

Lamine Yamal dan Rafael Leao (Koha)
JawaPos.com – Rafael Leao menyatakan dukungannya kepada Lamine Yamal untuk meraih penghargaan Ballon d’Or setelah Barcelona mengalahkan Galatasaray dengan skor 4-1 dalam pertandingan Liga Champions UEFA.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Penyerang asal Portugal tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Yamal yang dinilai mampu memberikan kontribusi penting bagi permainan Barcelona.
Diketahui bahwa Leao berharap pemain muda asal Spanyol itu dapat memenangkan Ballon d’Or sekaligus meraih berbagai gelar bergengsi bersama Barcelona.
Leao tidak hanya memuji kualitas Yamal di lapangan, tetapi juga menyampaikan rasa hormatnya terhadap pemain berusia muda tersebut sebagai pribadi.
Leao menilai Yamal termasuk salah satu pemain terbaik di dunia dan memiliki potensi untuk terus berkembang bersama Barcelona.
Dukungan tersebut muncul setelah Yamal tampil menonjol ketika Barcelona bangkit pada babak kedua dan mengendalikan jalannya pertandingan melawan Galatasaray.
Dalam pertandingan tersebut, Yamal berperan penting dengan menyumbangkan dua assist serta merepotkan pertahanan Galatasaray melalui kemampuan menggiring bola dan melewati lawan.
Meskipun Galatasaray sempat memberikan perlawanan pada awal pertandingan, Barcelona berhasil meningkatkan intensitas serangan hingga mengamankan kemenangan dengan skor 4-1.
Peluang Yamal untuk meraih Ballon d’Or pada akhirnya akan bergantung pada konsistensi penampilannya sepanjang musim serta keberhasilan Barcelona bersaing dalam berbagai kompetisi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022