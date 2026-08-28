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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.58 WIB

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Gelandang AC Milan Adrien Rabiot. (Dok. Adrien Rabiot) - Image

Gelandang AC Milan Adrien Rabiot. (Dok. Adrien Rabiot)

JawaPos.com - AC Milan siap menghadapi Venezia di pekan kedua Liga Italia. Laga tersebut bakal dimainkan di San Siro, Sabtu (29/8) pukul 01.45 WIB.

Fisik Adrien Rabiot Belum Prima, Rafael Leao Absen

Ruben Amorim memastikan bahwa Rafael Leao masih belum bisa bermain. Sementara Christian Pulisic juga absen karena baru pulih dari cedera fraktur pada kaki.

"Leao belum siap untuk dimasukkan dalam skuad pertandingan. Dia baru berlatih sekali dan tidak akan terlibat. Pulisic baru pulih dari cedera dan tidak akan menjadi starter," kata Ruben Amorim yang dikutip dari laman resmi AC Milan, Jumat (27/8).

Adrien Rabiot yang mencetak gol dan assist saat menang melawan Torino tampaknya tidak bisa menjadi starter karena kondisi fisik yang belum prima. Meskipun demikian, Amorim sangat mengandalkannya sebagai seorang gelandang serang.

"Rabiot adalah pemain kunci dalam apa yang sedang kami bangun. Kami ingin dia tetap di AC Milan dan, jika ada kesempatan, untuk memperbarui kontraknya. Dia masih jauh dari kondisi fisik prima dan belum banyak berlatih dengan tim, jadi kami perlu mengatur beban kerjanya dengan hati-hati. Dia bisa bermain di lini tengah atau sebagai gelandang serang; banyak hal akan bergantung pada apa yang dibutuhkan dalam pertandingan," jelas pelatih asal Portugal tersebut.

Amorim juga masih mengandalkan Mike Maignan sebagai kiper utama AC Milan. Ia memuji sang kapten sebagai kiper yang kuat dalam menghadapi bola mati.

"Mike adalah pemimpin dalam proyek ini. Dia sangat kuat dalam menangani bola mati dan kami ingin dia tetap tinggal. Dia penting bagi kami dan saya dapat melihat bahwa dia bahagia di sini," ujar Amorim.

Di lini depan, Goncalo Ramos tetap menjadi ujung tombak AC Milan. Untuk itu, Amorim ingin penyerang 18 tahun Francesco Camarda tetap bersabar menunggu dimainkan.

"Camarda membutuhkan waktu dan kesempatan. Ramos bermain di level yang sangat tinggi, tetapi Francesco perlu merasa bahwa dia adalah pilihan kedua, bukan ketiga, sehingga dia bisa siap ketika dibutuhkan. Dia beradaptasi dengan cara bermain kami dan saya memiliki banyak iman kepada-Nya," kata Amorim.

Ruben Amorim Debut di San Siro, Waspadai Venezia

Melawan Venezia akan menjadi laga debut Ruben Amorim di San Siro sebagai pelatih AC Milan. Secara taktik, lawannya tersebut akan bermain man-to-man.

Editor: Hendra
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