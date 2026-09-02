Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 2 September 2026 | 20.18 WIB

Rafael Leao Resmi Tinggalkan AC Milan dan Pindah ke Galatasaray dengan Nilai Transfer Rp 781 Miliar

Rafael Leao (Bein Sports) - Image

Rafael Leao (Bein Sports)

JawaPos.com – Galatasaray resmi mengonfirmasi perekrutan Rafael Leao dari AC Milan dengan nilai transfer sebesar 38 juta euro atau sekitar Rp781,7 miliar.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Penyerang asal Portugal tersebut meninggalkan Rossoneri setelah memperkuat klub asal Italia itu sejak didatangkan dari Lille pada 2019.

Leao kemudian menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama klub raksasa Liga Turki tersebut.

Selain biaya transfer, Galatasaray dikabarkan memberikan gaji sebesar 10 juta euro atau sekitar Rp205,7 miliar per musim kepada pemain berusia 27 tahun tersebut.

Kesepakatan transfer itu juga mencakup klausul sebesar 20 persen dari keuntungan penjualan Leao pada masa mendatang yang akan diterima AC Milan.

Kepindahan tersebut terjadi setelah Leao mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Milan pada akhir musim lalu.

Selama enam musim membela AC Milan, Leao telah mencatatkan 291 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 80 gol dan 55 assist.

Sejak menjalani debut bersama Rossoneri, pemain tim nasional Portugal itu juga menjadi salah satu pemain paling produktif dengan keunggulan dalam statistik gol, assist, dribel sukses, dan peluang tercipta.

Kini, Leao akan memulai babak baru dalam kariernya bersama Galatasaray setelah menjadi salah satu rekrutan besar klub Turki tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Manchester United Tegaskan Bruno Fernandes Tidak Dijual Usai Galatasaray Mengajukan Tawaran - Image
Sepak Bola

Manchester United Tegaskan Bruno Fernandes Tidak Dijual Usai Galatasaray Mengajukan Tawaran

Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.36 WIB

Galatasaray Tawar Bruno Fernandes Rp1 Triliun, MU Tetap Bertahan - Image
Sepak Bola Dunia

Galatasaray Tawar Bruno Fernandes Rp1 Triliun, MU Tetap Bertahan

Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.40 WIB

Galatasaray Tegaskan Victor Osimhen Tidak Dijual Usai Tolak Tawaran Al-Hilal Senilai Rp 2,48 Triliun - Image
Sepak Bola

Galatasaray Tegaskan Victor Osimhen Tidak Dijual Usai Tolak Tawaran Al-Hilal Senilai Rp 2,48 Triliun

Minggu, 16 Agustus 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore