Rafael Leao Resmi Tinggalkan AC Milan dan Pindah ke Galatasaray dengan Nilai Transfer Rp 781 Miliar

Rafael Leao (Bein Sports)
JawaPos.com – Galatasaray resmi mengonfirmasi perekrutan Rafael Leao dari AC Milan dengan nilai transfer sebesar 38 juta euro atau sekitar Rp781,7 miliar.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Penyerang asal Portugal tersebut meninggalkan Rossoneri setelah memperkuat klub asal Italia itu sejak didatangkan dari Lille pada 2019.
Leao kemudian menandatangani kontrak berdurasi empat tahun bersama klub raksasa Liga Turki tersebut.
Selain biaya transfer, Galatasaray dikabarkan memberikan gaji sebesar 10 juta euro atau sekitar Rp205,7 miliar per musim kepada pemain berusia 27 tahun tersebut.
Kesepakatan transfer itu juga mencakup klausul sebesar 20 persen dari keuntungan penjualan Leao pada masa mendatang yang akan diterima AC Milan.
Kepindahan tersebut terjadi setelah Leao mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Milan pada akhir musim lalu.
Selama enam musim membela AC Milan, Leao telah mencatatkan 291 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 80 gol dan 55 assist.
Sejak menjalani debut bersama Rossoneri, pemain tim nasional Portugal itu juga menjadi salah satu pemain paling produktif dengan keunggulan dalam statistik gol, assist, dribel sukses, dan peluang tercipta.
Kini, Leao akan memulai babak baru dalam kariernya bersama Galatasaray setelah menjadi salah satu rekrutan besar klub Turki tersebut.
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Jawa Pos
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