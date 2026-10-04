Prediksi Susunan Pemain Portugal vs Norwegia: Era Baru Tanpa Ronaldo, Leao Pakai Nomor 7

Cristiano Ronaldo meninggalkan timnas Portugal. Rafael Leao kembali memakai nomor 7 saat Portugal menghadapi Norwegia di UEFA Nations League. (Paul ELLIS/AFP)
JawaPos.com - Tidak ada pemain yang lebih besar dari tim. Pernyataan itu tidak berarti apa-apa untuk Cristiano Ronaldo. Faktanya, saat kapten timnas Portugal tersebut memilih minggat dari timnas karena pelatih Jorge Jesus tidak menurunkannya melawan Norwegia di Oslo (29/9), justru CR7 yang dibela publik Portugal.
Bahkan sebelum laga UEFA Nations League melawan Norwegia di Estadio do Dragao, Porto, dini hari nanti, Jesus sudah mendapatkan kecaman dari fans tim berjuluk A Selecao itu (siaran langsung Vision+ pukul 01.45 WIB).
Terutama di sekitar Cidade do Futebol, kamp latihan Portugal dan Estadio da Luz, Lisbon. Begitu pula di sekitar Do Dragao. ”Ronaldo akan selalu jadi kapten kami. Portugal selalu bersamamu (CR7),” tulis salah satu spanduk.
”Jorge Jesus tidak mampu menjalankan tugasnya. Kurangnya kepekaan dalam mengelola aset CR7. Memperlakukan kapten dengan tidak benar. Ego yang berlebihan,” begitu kata-kata yang menyerang ke sosok Jesus.
”(Kepergian CR7) Memang sulit, tapi aku tidak ingin membahas situasi tersebut karena aku menghormati semua orang. Aku yakin kali ini kami masih bisa memenangi laga tanpanya,” ungkap wide attacker Portugal Francisco Trincao, dilansir laman RTP.
Wide attacker Portugal Rafael Leao kini jadi pemilik nomor 7 di Portugal sepeninggal CR7. Dini hari nanti, bisa jadi debut Leao dengan nomor punggung 7 dalam laga timnas Portugal di kandangnya sendiri. Spesialnya, laga itu berlangsung di Do Dragao.
Bagi bomber Galatasaray SK itu, kembali ke Do Dragao juga jadi momen untuk mengenang suksesnya mencetak gol bagi Portugal di kandang sendiri. Yaitu dalam matchday 5 Nations League melawan Polandia, 17 November 2025.
Saat itu, Leao menyumbang satu dari lima gol Portugal. Di laga yang sama, CR7 mengoleksi dua gol plus satu umpan gol. Karenanya, gol dengan jersey nomor punggung 7 jadi beban untuk Leao.
”Aku tidak peduli (beban gol), yang terpenting kami menang,” seloroh Leao, pada laman A Bola.
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Kepergian CR7 dari timnas Portugal pada jeda internasional kali ini menyiratkan adanya disharmonisasi di skuad asuhan Jesus. Karena itu, Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) ingin menjaga suasana di ruang ganti tetap kondusif.
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