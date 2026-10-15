Bradley Barcola Cetak Hat-trick Fantastis Saat Liverpool Menang 6-3 di Liga Champions

Bradley Barcola (Bein Sports)
JawaPos.com – Andoni Iraola memuji penampilan Bradley Barcola yang mencetak hat-trick saat Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam pertandingan Liga Champions.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Pelatih asal Spanyol tersebut menilai Barcola sedang berada dalam performa terbaiknya setelah menunjukkan kemampuan menyerang yang luar biasa dan terus menjadi ancaman bagi pertahanan lawan.
Menurut Iraola, kontribusi Barcola tidak hanya terlihat dari tiga gol yang dicetaknya, tetapi juga dari pergerakannya dalam mencari ruang dan menciptakan peluang sepanjang pertandingan.
Barcola mengawali kiprahnya bersama Liverpool dengan belum mencetak gol dalam enam pertandingan pertamanya di semua kompetisi, tetapi ia akhirnya menunjukkan ketajamannya ketika menghadapi LASK.
Barcola mencetak gol pertamanya pada menit ke-24, menggandakan keunggulan sebelum babak pertama berakhir, kemudian melengkapi hat-trick pada menit ke-66 untuk membantu Liverpool memperbesar keunggulan.
Catatan tersebut menjadi hat-trick kelima yang dicetak pemain Liverpool dalam pertandingan tandang di Piala Eropa atau Liga Champions, sekaligus hat-trick pertama Barcola sepanjang karier seniornya bersama klub dan tim nasional.
Iraola mengungkapkan bahwa dirinya telah melihat tanda-tanda peningkatan performa Barcola dalam sesi latihan dan merasa puas karena pemain tersebut mampu membuktikan kualitasnya di pertandingan penting.
Iraola juga memuji Florian Wirtz yang berkontribusi melalui assist dan kemampuan mengendalikan permainan, sehingga Liverpool mampu menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan.
Meskipun Liverpool sempat kebobolan tiga gol pada babak kedua, kemenangan tersebut tetap menjadi hasil positif bagi tim, sementara Iraola mengakui bahwa koordinasi pertahanan perlu diperbaiki menjelang pertandingan berikutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022