Debut Gemilang Bradley Barcola di Laga Liverpool vs Ipswich Town

JawaPos.com - Bradley Barcola akhirnya mencicipi atmosfer sepak bola Inggris bersama Liverpool. Pemain asal Prancis tersebut masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 Liverpool atas Ipswich Town di Portman Road, Jumat malam. Meski hanya mendapat waktu bermain sekitar setengah jam, Barcola langsung memberikan beberapa tanda positif.

Barcola didatangkan Liverpool dari Paris Saint-Germain dengan nilai transfer £123 juta. Kedatangannya menjadi salah satu transfer terbesar klub pada musim ini sekaligus menambah pilihan di lini depan Liverpool.

Debutnya juga menciptakan sejarah. Liverpool menjadi klub pertama dalam sejarah yang menurunkan tiga pemain dengan nilai transfer lebih dari £300 juta dalam satu pertandingan.

Barcola Masuk pada Menit ke-64

Semua perhatian tertuju kepada Barcola ketika ia masuk pada menit ke-64. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan karakter permainannya, pemain berusia 24 tahun itu beberapa kali mencoba bergerak agresif ketika mendapatkan bola. Kecepatan menjadi senjata yang paling terlihat.

Barcola beberapa kali berlari ke depan sambil membangun kombinasi dengan rekan-rekan setimnya. Memang, ia tidak memiliki banyak waktu untuk membuktikan mengapa Liverpool rela mengeluarkan dana besar untuk membawanya ke Merseyside.

Namun, beberapa aksinya cukup untuk memberikan gambaran mengenai potensi yang bisa ia tawarkan. Terlebih lagi, Barcola berpeluang membentuk trio menarik bersama Alexander Isak dan Cody Gakpo.

Iraola Minta Barcola Tak Dipaksakan

Melansir Give Me Sport, Andoni Iraola memberikan penilaian positif terhadap debut Barcola, tetapi juga mengingatkan bahwa sang pemain membutuhkan waktu untuk kembali ke ritme pertandingan.