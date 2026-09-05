Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 6 September 2026 | 06.23 WIB

Luis Enrique Ungkap Alasan Melepas Bradley Barcola ke Liverpool

ig @bradley_dls - Image

ig @bradley_dls

JawaPos.com - Paris Saint-Germain akhirnya melepas Bradley Barcola ke Liverpool pada akhir bursa transfer musim panas. Di balik keputusan tersebut, ternyata ada alasan sederhana yang membuat semua pihak merasa transfer itu menjadi solusi terbaik.

Luis Enrique mengungkap bahwa Barcola membutuhkan waktu bermain lebih banyak daripada yang bisa ia jamin di PSG.

Liverpool kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan mendatangkan pemain sayap Prancis itu dengan nilai transfer fantastis £123 juta.

Barcola kini berpeluang menjalani debut bersama The Reds saat menghadapi Ipswich Town di Portman Road pada Jumat malam.

Barcola Ingin Lebih Banyak Bermain

Barcola memang berkembang pesat sejak bergabung dengan PSG. Namun, persaingan ketat di lini depan membuatnya tidak selalu menjadi pilihan utama Enrique.

Musim lalu, pemain Prancis tersebut hanya delapan kali bermain selama 90 menit penuh di semua kompetisi. Ia juga belum sempat tampil untuk PSG pada awal musim ini sebelum akhirnya pindah ke Liverpool.

Melansir Give Me Sport, Enrique mengakui bahwa keinginan Barcola untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan transfer tersebut.

“Barcola berkembang pesat di Paris, tetapi dia juga membantu tim untuk berkembang pesat.

“Dia menginginkan waktu bermain lebih banyak daripada yang bisa saya jamin. Pada akhirnya, saya pikir semua orang diuntungkan dengan transfer itu. Saya sungguh mendoakan yang terbaik untuknya.”

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PSG Umumkan Perpanjangan Kontrak Luis Enrique dan Beberapa Pemain Bintangnya - Image
Sepak Bola

PSG Umumkan Perpanjangan Kontrak Luis Enrique dan Beberapa Pemain Bintangnya

Minggu, 6 September 2026 | 05.29 WIB

Prediksi Skor Rennes vs PSG di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Siap Bawa Pulang Poin Penuh - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Rennes vs PSG di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Siap Bawa Pulang Poin Penuh

Minggu, 23 Agustus 2026 | 18.59 WIB

Luis Enrique Sambut Positif Kepindahan Ferran Torres dari Barcelona ke Paris Saint-Germain! - Image
Sepak Bola

Luis Enrique Sambut Positif Kepindahan Ferran Torres dari Barcelona ke Paris Saint-Germain!

Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore