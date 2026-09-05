Luis Enrique Ungkap Alasan Melepas Bradley Barcola ke Liverpool

JawaPos.com - Paris Saint-Germain akhirnya melepas Bradley Barcola ke Liverpool pada akhir bursa transfer musim panas. Di balik keputusan tersebut, ternyata ada alasan sederhana yang membuat semua pihak merasa transfer itu menjadi solusi terbaik.

Luis Enrique mengungkap bahwa Barcola membutuhkan waktu bermain lebih banyak daripada yang bisa ia jamin di PSG.

Liverpool kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan mendatangkan pemain sayap Prancis itu dengan nilai transfer fantastis £123 juta.

Barcola kini berpeluang menjalani debut bersama The Reds saat menghadapi Ipswich Town di Portman Road pada Jumat malam.

Barcola Ingin Lebih Banyak Bermain

Barcola memang berkembang pesat sejak bergabung dengan PSG. Namun, persaingan ketat di lini depan membuatnya tidak selalu menjadi pilihan utama Enrique.

Musim lalu, pemain Prancis tersebut hanya delapan kali bermain selama 90 menit penuh di semua kompetisi. Ia juga belum sempat tampil untuk PSG pada awal musim ini sebelum akhirnya pindah ke Liverpool.

Melansir Give Me Sport, Enrique mengakui bahwa keinginan Barcola untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan transfer tersebut.

“Barcola berkembang pesat di Paris, tetapi dia juga membantu tim untuk berkembang pesat.