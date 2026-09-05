Luis Enrique Ungkap Alasan Melepas Bradley Barcola ke Liverpool

ig @bradley_dls
JawaPos.com - Paris Saint-Germain akhirnya melepas Bradley Barcola ke Liverpool pada akhir bursa transfer musim panas. Di balik keputusan tersebut, ternyata ada alasan sederhana yang membuat semua pihak merasa transfer itu menjadi solusi terbaik.
Luis Enrique mengungkap bahwa Barcola membutuhkan waktu bermain lebih banyak daripada yang bisa ia jamin di PSG.
Liverpool kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan mendatangkan pemain sayap Prancis itu dengan nilai transfer fantastis £123 juta.
Barcola kini berpeluang menjalani debut bersama The Reds saat menghadapi Ipswich Town di Portman Road pada Jumat malam.
Barcola Ingin Lebih Banyak Bermain
Barcola memang berkembang pesat sejak bergabung dengan PSG. Namun, persaingan ketat di lini depan membuatnya tidak selalu menjadi pilihan utama Enrique.
Musim lalu, pemain Prancis tersebut hanya delapan kali bermain selama 90 menit penuh di semua kompetisi. Ia juga belum sempat tampil untuk PSG pada awal musim ini sebelum akhirnya pindah ke Liverpool.
Melansir Give Me Sport, Enrique mengakui bahwa keinginan Barcola untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan transfer tersebut.
“Barcola berkembang pesat di Paris, tetapi dia juga membantu tim untuk berkembang pesat.
“Dia menginginkan waktu bermain lebih banyak daripada yang bisa saya jamin. Pada akhirnya, saya pikir semua orang diuntungkan dengan transfer itu. Saya sungguh mendoakan yang terbaik untuknya.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa