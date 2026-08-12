Luis Enrique Buka Suara soal Masa Depan Barcola yang Kini Diminati Liverpool dan Arsenal

JawaPos.com – Luis Enrique belum memberikan kepastian mengenai masa depan Bradley Barcola di Paris Saint-Germain menjelang pertandingan Piala Super melawan Aston Villa.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Barcola menjadi salah satu pemain yang diminati sejumlah klub Eropa pada musim panas ini, dengan Liverpool disebut sebagai kandidat terkuat dan Arsenal turut menunjukkan ketertarikan.

PSG dilaporkan membanderol penyerang berusia 23 tahun itu dengan harga EUR 170 juta atau sekitar Rp3,23 triliun, tetapi Liverpool disebut belum bersedia memenuhi nilai tersebut.

Luis Enrique memasukkan Barcola ke dalam skuad PSG untuk menghadapi Aston Villa, tetapi menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depannya baru akan dibuat setelah tim melakukan persiapan terakhir.

Pelatih asal Spanyol itu memilih tidak membahas situasi Barcola secara khusus dan menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada kepentingan tim.

Barcola memiliki peran penting dalam keberhasilan PSG pada musim 2025-2026 dengan mencetak 13 gol dalam 49 penampilan serta mencatatkan 156 percobaan dribel.

Luis Enrique juga menghadapi tantangan dalam mempersiapkan PSG karena sejumlah pemain baru kembali dari Piala Dunia yang berakhir beberapa pekan lalu.

Enrique menilai kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi pertandingan tingkat tinggi menjadi sulit karena beberapa pemain belum menjalani latihan secara optimal.