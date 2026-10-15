Piala Asia 2027 Terancam Mundur ke 2028, AFC Pantau Situasi Timur Tengah

JawaPos.com – Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah menjelang Piala Asia 2027 di Arab Saudi. AFC bahkan membuka kemungkinan mengundur penyelenggaraan turnamen tersebut hingga 2028 jika kondisi keamanan dinilai tidak memungkinkan.

Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan situasi di kawasan tersebut sebelum mengambil keputusan. Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, termasuk perubahan jadwal hingga pemindahan lokasi penyelenggaraan.

"Kita bisa menunggu hingga akhir November. Situasi di kawasan ini bisa berubah sangat cepat, baik menjadi lebih baik maupun lebih buruk, dan kita hanya perlu melihat apa yang terjadi," kata Salman, dikutip dari Reuters, Kamis (15/10/2026).

Salman menegaskan, AFC akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan langkah selanjutnya. Jika diperlukan, konfederasi tersebut dapat menunjuk tuan rumah alternatif atau mengundur turnamen ke tahun berikutnya.

"Jika kami perlu mengambil keputusan, maka kami akan melakukannya, tetapi kami bisa saja memundurkan jadwal hingga tahun 2028 jika perlu," ujarnya.

Meski demikian, Salman menyebut persiapan Piala Asia 2027 sejauh ini masih berjalan sesuai rencana. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

"Namun saat ini kami sedang memantau situasi dan semuanya berjalan sesuai jadwal," tambahnya.

Situasi keamanan di Timur Tengah menjadi perhatian menjelang turnamen yang diikuti 24 negara tersebut. Dalam laporan yang sama, Reuters menyebut sejumlah federasi sepak bola turut mencermati perkembangan di kawasan itu.

Federasi Sepak Bola Jepang, menurut laporan tersebut, menyatakan tidak akan mengikuti turnamen jika situasi keamanan tidak kunjung membaik. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Australia masih memantau perkembangan yang terjadi.