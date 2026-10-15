Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

JawaPos.com – AZ Alkmaar diprediksi mampu mengatasi perlawanan Hapoel Be'er Sheva dalam lanjutan fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Bermain di AFAS Stadion, Belanda, Kamis (15/10/2026), tuan rumah membidik kemenangan pertama setelah kalah pada pertandingan pembuka.

Laga ini dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB. AZ Alkmaar memiliki modal berupa keuntungan bermain di kandang dan catatan positif ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Namun, De Kaasboeren tetap perlu memperbaiki performa setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Sunderland di Liga Europa dan Feyenoord di kompetisi domestik.

Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan pada pertandingan pembuka fase liga. AZ Alkmaar kalah tipis 0-1 saat bertandang ke markas Sunderland, sedangkan Hapoel Be'er Sheva bermain imbang tanpa gol melawan Dinamo Zagreb.

Hasil tersebut membuat pertemuan di Belanda menjadi penting bagi kedua kesebelasan. AZ Alkmaar membutuhkan tiga poin untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri. Hapoel Be'er Sheva juga berupaya meraih hasil positif agar tidak kehilangan banyak poin pada awal kompetisi.

AZ Alkmaar Andalkan Rekor Kandang Keuntungan bermain di kandang menjadi salah satu faktor yang membuat AZ Alkmaar lebih diunggulkan. Mereka disebut memiliki catatan 16 pertandingan terakhir tanpa kekalahan di AFAS Stadion.

Rekor tersebut bisa memberikan kepercayaan diri tambahan bagi pasukan Leeroy Echteld. Meski demikian, AZ Alkmaar tetap harus menunjukkan performa lebih baik setelah gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir.

Kekalahan 0-1 dari Sunderland pada laga pembuka Liga Europa kemudian disusul kekalahan 0-2 dari Feyenoord di kompetisi domestik.

Sebelumnya, AZ Alkmaar sempat meraih kemenangan 1-0 atas Telstar. Namun, mereka gagal mempertahankan momentum ketika menghadapi Feyenoord.