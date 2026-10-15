Prediksi Skor NK Celje vs Omonia Nicosia: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

JawaPos.com – NK Celje akan menjamu Omonia Nicosia pada matchday kedua fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi wakil Slovenia tersebut untuk meraih kemenangan pertama setelah kalah pada laga pembuka.

Duel Celje vs Omonia dijadwalkan berlangsung di Stadion Celje, Slovenia, Kamis (15/10/2026). Kedua tim memiliki modal berbeda menjelang pertemuan ini. Celje mengandalkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Omonia datang dengan kepercayaan diri setelah mengawali perjalanan di kompetisi Eropa dengan kemenangan.

Celje masih harus membuktikan kemampuannya bersaing di Liga Europa. Setelah dua musim beruntun tampil di UEFA Conference League, mereka kembali berlaga di kompetisi Eropa dengan target melangkah lebih jauh.

Perjalanan Celje menuju fase liga tidak sepenuhnya mulus. Mereka sempat berjuang di kualifikasi Liga Champions, tetapi langkahnya terhenti pada babak play-off setelah kalah dari Slovan Bratislava.

Celje kemudian mengalihkan fokus ke Liga Europa. Namun, pertandingan pertama di fase liga belum memberikan hasil sesuai harapan. Mereka kalah 0-2 saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen di Jerman.

Hasil itu menuntut respons cepat dari Celje. Mengamankan tiga poin di kandang menjadi target penting untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga peluang melangkah lebih jauh.

Meski begitu, Celje memiliki modal menjanjikan dari kompetisi domestik. Produktivitas lini serang mereka terbilang bagus dengan torehan 11 gol dalam lima pertandingan liga. Pertahanan mereka juga cukup solid karena hanya kebobolan dua gol dalam periode yang sama.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Celje mampu tampil agresif sekaligus menjaga keseimbangan permainan. Namun, performa di liga domestik belum tentu bisa langsung diterapkan saat menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda di kompetisi Eropa.

Omonia Nicosia Datang dengan Modal Kemenangan Di sisi lain, Omonia Nicosia datang ke Slovenia dengan bekal hasil positif. Wakil Siprus tersebut membuka fase liga dengan kemenangan 1-0 atas Celta Vigo. Gol Jure Balkovec pada menit ke-88 menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung ketat.