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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 00.24 WIB

Prediksi Skor Salzburg vs AC Milan: Rossoneri Bidik Kebangkitan di Liga Europa

Pemain AC Milan berselebrasi setelah gol ke gawang Lecce dalam lanjutan giornatta kelima Liga Italia 2026/27 di San Siro pada Senin (21/9). AC Milan menghadapi Salzburg pada matchday kedua Liga Europa 2026/2027. Simak prediksi skor, susunan pemain, jadwal, dan live streaming. (X/acmilan) - Image

Pemain AC Milan berselebrasi setelah gol ke gawang Lecce dalam lanjutan giornatta kelima Liga Italia 2026/27 di San Siro pada Senin (21/9). AC Milan menghadapi Salzburg pada matchday kedua Liga Europa 2026/2027. Simak prediksi skor, susunan pemain, jadwal, dan live streaming. (X/acmilan)

JawaPos.com – AC Milan akan bertandang ke markas Red Bull Salzburg pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Red Bull Arena, Austria, Kamis (15/10/2026) malam waktu setempat atau Jumat (16/10/2026) dini hari WIB.

Laga yang dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB ini menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk memperbaiki hasil setelah mengawali kiprah di kompetisi Eropa dengan kekalahan.

Milan sebelumnya takluk 0-2 dari Benfica. Hasil tersebut menjadi catatan negatif di tengah performa mereka yang cukup konsisten di kompetisi domestik.

Di sisi lain, Salzburg datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Levski Sofia pada pertandingan pembuka. Hasil itu membuka peluang bagi wakil Austria tersebut untuk melanjutkan tren positif sekaligus memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Milan memiliki pengalaman dan kualitas pemain untuk mengimbangi Salzburg, tetapi mereka perlu meningkatkan efektivitas serangan jika ingin membawa pulang tiga poin.

Milan Perlu Benahi Penyelesaian Akhir

Kekalahan dari Benfica menjadi bahan evaluasi penting bagi tim asuhan Ruben Amorim. Dalam pertandingan tersebut, Milan gagal mencetak gol meskipun berusaha membangun serangan untuk menembus pertahanan lawan.

Situasi tersebut perlu segera diperbaiki. Di kompetisi seperti Liga Europa, kegagalan memaksimalkan peluang bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan.

Terlebih, Salzburg berpotensi tampil agresif dengan dukungan suporter di Red Bull Arena. Kecepatan pemain dan tekanan sejak awal bisa menjadi senjata tuan rumah untuk menyulitkan pertahanan Milan.

Meski demikian, performa Milan di kompetisi domestik masih memberikan alasan untuk optimistis.

Mereka meraih kemenangan 3-0 atas Lecce sebelum bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Sassuolo pada 11 Oktober 2026.

Editor: Hendra
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