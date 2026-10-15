Prediksi Skor Torreense vs Sunderland: The Black Cats Bidik Kemenangan Kedua

Prediksi Torreense vs Sunderland di Liga Europa 2026/2027, Jumat dini hari WIB. Simak jadwal, perkiraan line up, dan prediksi skor. (Dok. Torreense)
JawaPos.com – Sunderland akan bertandang ke markas Torreense pada matchday kedua league phase Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria, Portugal, Kamis (15/10/2026) malam waktu setempat atau Jumat (16/10/2026) dini hari WIB.
Duel Torreense vs Sunderland menjadi salah satu pertandingan menarik karena kedua tim memiliki latar belakang kompetisi yang berbeda. Torreense merupakan klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Portugal, sedangkan Sunderland berasal dari Inggris dan terbiasa menghadapi persaingan ketat di level domestik.
Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan live streaming yang menayangkan Liga Europa. Pastikan informasi kanal siaran tersedia di wilayah Indonesia sebelum pertandingan dimulai.
Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan kedua untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di Liga Europa musim ini.
Torreense memiliki modal positif setelah mengalahkan Lillestrom dengan skor 2-1 pada pertandingan pertama. Hasil tersebut menjadi awal menjanjikan bagi klub Portugal itu dalam menjalani kiprah di kompetisi Eropa.
Tiket ke Liga Europa didapatkan Torreense setelah menjuarai Taca de Portugal musim sebelumnya. Keberhasilan tersebut membawa mereka tampil di panggung Eropa meskipun saat ini berkompetisi di kasta kedua sepak bola Portugal.
Kemenangan atas Lillestrom juga memperlihatkan bahwa Torreense tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka mampu meraih tiga poin dan menunjukkan potensi untuk memberikan kejutan kepada tim yang lebih berpengalaman.
Namun, tantangan berikutnya tidak akan mudah. Sunderland memiliki kualitas pemain yang cukup mumpuni dan datang dengan target membawa pulang kemenangan dari Portugal.
Klub berjuluk The Black Cats itu juga mengawali perjalanan di Liga Europa dengan hasil positif. Mereka berhasil menundukkan AZ Alkmaar dengan skor 1-0 pada pertandingan pertama.
Hasil tersebut membuka peluang bagi Sunderland untuk melanjutkan tren kemenangan sekaligus memperkuat posisi di klasemen league phase.
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