Luis Enrique Berharap Manchester City Terhindar dari Hukuman

Luis Enrique berharap Manchester City terhindar dari sanksi dalam kasus dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Pelatih PSG itu juga memuji kesuksesan Pep Guardiola dan trofi yang diraih City dalam beberapa tahun terakhir. (Instagram/@psg)
JawaPos.com - Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, berharap Manchester City dapat terhindar dari hukuman dalam kasus dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Ia menilai keberhasilan The Citizens di atas lapangan dalam beberapa tahun terakhir layak mendapatkan apresiasi.
Manchester City masih menjadi sorotan setelah menghadapi 114 dakwaan dugaan pelanggaran aturan keuangan. Premier League menuduh klub tersebut menggunakan kesepakatan sponsor yang dianggap tidak sesuai untuk meningkatkan pendapatan hingga £900 juta.
Namun, City terus membantah melakukan pelanggaran dan mempertahankan pembelaan mereka. Klub tersebut juga menyatakan memiliki bukti kuat untuk mendukung posisi mereka dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Kasus ini ditangani oleh komisi independen, dengan keputusan yang diperkirakan keluar sebelum akhir tahun. Salah satu bagian penting dari pembelaan City disebut berkaitan dengan keabsahan kesepakatan sponsor yang dipermasalahkan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Enrique menyampaikan dukungannya agar City tidak menerima sanksi. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kasus ini harus menunggu keputusan resmi dari pihak berwenang.
Melansir Mirror, pernyataan Enrique muncul menjelang pertandingan Liga Champions antara PSG dan Manchester City. Pertemuan kedua tim turut menghadirkan sorotan terhadap situasi hukum yang tengah membayangi klub Inggris tersebut.
Enrique dan Pep Guardiola memiliki hubungan dalam dunia sepak bola sejak keduanya pernah bermain bersama di Barcelona. Keduanya kemudian membangun reputasi sebagai pelatih dengan prestasi besar di level tertinggi.
Guardiola telah membawa Manchester City meraih berbagai trofi selama menangani klub tersebut. Bagi Enrique, pencapaian itu merupakan hasil kerja yang luar biasa dan pantas mendapatkan pengakuan.
"Ada banyak sekali hiruk pikuk di sekitar Manchester City dan seringkali ada hiruk pikuk di sekitar klub-klub besar," kata Enrique.
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