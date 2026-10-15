PSG Gagalkan Comeback Manchester City meski Erling Haaland Cetak Brace

JawaPos.com - Manchester City gagal menyempurnakan upaya comeback saat menjamu Paris Saint-Germain di Etihad Stadium. Sempat tertinggal tiga gol, The Citizens bangkit melalui dua gol Erling Haaland, tetapi PSG akhirnya memastikan kemenangan 4-2 dalam pertandingan Liga Champions yang berlangsung dramatis.

Laga ini juga menandai kembalinya Pep Guardiola ke Etihad Stadium untuk pertama kalinya sejak meninggalkan klub pada musim panas lalu. Kehadiran mantan manajer City tersebut menjadi sorotan tersendiri, terutama setelah klub dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran keuangan oleh komisi independen.

Para pendukung tuan rumah tetap menunjukkan loyalitas mereka dengan membentangkan spanduk bertuliskan "City Til I Die" sebelum pertandingan dimulai. Namun, di atas lapangan, PSG tidak memberikan banyak ruang bagi tuan rumah untuk bernapas.

Tim asuhan PSG tampil tajam sejak awal dan sempat unggul 3-0 pada babak pertama. City memang berhasil memberikan perlawanan luar biasa selepas turun minum, tetapi gol keempat PSG memastikan kebangkitan mereka tidak berujung manis.

PSG Mengamuk pada Babak Pertama Melansir ESPN, Manchester City sempat mendapatkan peringatan dini ketika Warren Zaïre-Emery memaksa Gianluigi Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang. Tuan rumah kemudian meminta penalti setelah Rayan Cherki terjatuh akibat tekel Marquinhos, tetapi wasit tidak menunjuk titik putih.

City bahkan hampir unggul melalui situasi bola mati. Matvei Safonov mencoba meninju bola dari tendangan sudut, tetapi justru membuatnya membentur mistar gawang sendiri.

Meski demikian, PSG perlahan mengambil alih kendali permainan. Kecepatan serangan balik mereka menjadi masalah besar bagi lini pertahanan City.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-13. Désiré Doué menusuk dari sisi kiri sebelum melepaskan tembakan yang berhasil melewati Donnarumma di tiang dekat.