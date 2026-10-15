PSG Hancurkan Manchester City 4-2 di Etihad

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) membungkam Manchester 4-2 dalam pertandingan Liga Champions di Stadion Etihad, Manchester, Kamis.

Juara bertahan mencetak tiga gol pada babak pertama lewat Desire Doue, Ousmane Dembele, dan Vitinha, sedangkan City membalas dua gol dari Erling Haaland, tapi Maghnes Akliouche mencetak gol untuk PSG pada menit ke-63, demikian laman UEFA.

Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi City asuhan Enzo Maresca sejak tumbang di Community Shield pada awal musim. Sebaliknya, PSG memperpanjang catatan tidak terkalahkan menjadi 12 pertandingan di Liga Champions.

Laga ini juga menjadi momen kembalinya Pep Guardiola ke Stadion Etihad untuk pertama kalia sejak meninggalkan Manchester City akhir musim lalu.

Desire Doue membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 lewat tembakan keras mendatar dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan Donnarumma.

Dua menit kemudian Doue beralih menjadi pemberi assist. Umpan silangnya ke tiang jauh disambut Dembele dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Dominasi PSG berlanjut pada menit ke-32. Vitinha melepaskan tembakan melengkung dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut gawang Manchester City. Gol tersebut membawa PSG unggul 3-0 hingga babak pertama berakhir.

Pada babak kedua, Maresca mengganti tiga pemain sekaligus yang membuat permainan City lebih agresif dan menghasilkan gol pada menit ke-53.