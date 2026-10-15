Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.47 WIB

Jose Mourinho Sebut Real Madrid Tak Terhentikan Usai Melakukan Remontada AS Roma

Jose Mourinho memuji mentalitas Real Madrid setelah bangkit dari ketertinggalan 1-3 untuk mengalahkan AS Roma 4-3 di Liga Champions. Menurutnya, Los Blancos sulit dihentikan dalam 20 menit terakhir pertandingan. (Instagram/@realmadrid) - Image

Jose Mourinho memuji mentalitas Real Madrid setelah bangkit dari ketertinggalan 1-3 untuk mengalahkan AS Roma 4-3 di Liga Champions. Menurutnya, Los Blancos sulit dihentikan dalam 20 menit terakhir pertandingan. (Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali menjadi sorotan setelah Real Madrid mencatatkan kemenangan dramatis 4-3 atas AS Roma di Stadio Olimpico. Pelatih asal Portugal itu menilai Los Blancos menunjukkan kekuatan luar biasa pada 20 menit terakhir, ketika mereka membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dua gol.

Pertandingan tersebut terasa istimewa bagi Mourinho. Ia kembali ke Stadio Olimpico untuk pertama kalinya sebagai lawan dan mendapat sambutan emosional dari para pendukung Roma. Sejumlah spanduk bahkan menampilkan sosoknya bersama trofi Liga Konferensi yang pernah ia persembahkan untuk klub ibu kota Italia tersebut.

Namun, suasana penuh nostalgia itu tidak membuat Roma memberikan kemudahan kepada mantan pelatih mereka. Giallorossi sempat berada di jalur kemenangan setelah gol Marten de Roon dan dua gol Donyell Malen membawa mereka unggul 3-1.

Situasi berubah drastis pada fase akhir pertandingan. Real Madrid memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak tiga gol melalui Carlos Espi, Endrick, dan mantan bek Roma, Antonio Rudiger. Rentetan gol dari menit ke-83 hingga menit ke-90 memastikan kemenangan dramatis tim tamu.

Mourinho: Real Madrid Tak Terbendung

Melansir Football Italia, Mourinho mengakui bahwa Roma tampil lebih baik pada babak pertama. Namun, ia merasa momentum pertandingan berubah sepenuhnya setelah Real Madrid mulai melancarkan tekanan bertubi-tubi.

“Bisa dibilang itu dua pertandingan dalam satu, Roma lebih unggul dalam setiap aspek di babak pertama, dan kemudian Real Madrid tak terbendung selama 20 menit itu,” kata Mourinho kepada Amazon Prime Video Italia.

Menurut Mourinho, Roma memberikan kejutan pada awal pertandingan dengan menempatkan Matías Soulé di sisi sayap. Strategi tersebut menciptakan keunggulan di area tertentu dan membuat Madrid kesulitan mengantisipasi permainan tuan rumah.

“Kami mengejutkan mereka di awal pertandingan dengan menggunakan Matias Soulé di sayap, menciptakan keunggulan di area tersebut. Kami kebobolan gol yang tidak masuk akal yang tidak boleh terjadi di level ini.”

Meski sempat tertinggal 1-3, Mourinho menilai para pemain Madrid tidak kehilangan keyakinan. Sebaliknya, ia merasa Roma mulai kehilangan kemampuan untuk mempertahankan intensitas permainan ketika tekanan semakin besar.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Comeback Usai Ketinggalan 2 Gol, Real Madrid Tekuk AS Roma 4-3 - Image
Sepak Bola Dunia

Comeback Usai Ketinggalan 2 Gol, Real Madrid Tekuk AS Roma 4-3

Kamis, 15 Oktober 2026 | 14.21 WIB

Prediksi Skor Roma vs Real Madrid: Mbappe Uji Rekor Kandang Giallorossi - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Roma vs Real Madrid: Mbappe Uji Rekor Kandang Giallorossi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 02.57 WIB

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Real Madrid: Mourinho Melawan Warisannya - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Real Madrid: Mourinho Melawan Warisannya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.29 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore