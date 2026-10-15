Jose Mourinho Sebut Real Madrid Tak Terhentikan Usai Melakukan Remontada AS Roma

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali menjadi sorotan setelah Real Madrid mencatatkan kemenangan dramatis 4-3 atas AS Roma di Stadio Olimpico. Pelatih asal Portugal itu menilai Los Blancos menunjukkan kekuatan luar biasa pada 20 menit terakhir, ketika mereka membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dua gol.

Pertandingan tersebut terasa istimewa bagi Mourinho. Ia kembali ke Stadio Olimpico untuk pertama kalinya sebagai lawan dan mendapat sambutan emosional dari para pendukung Roma. Sejumlah spanduk bahkan menampilkan sosoknya bersama trofi Liga Konferensi yang pernah ia persembahkan untuk klub ibu kota Italia tersebut.

Namun, suasana penuh nostalgia itu tidak membuat Roma memberikan kemudahan kepada mantan pelatih mereka. Giallorossi sempat berada di jalur kemenangan setelah gol Marten de Roon dan dua gol Donyell Malen membawa mereka unggul 3-1.

Situasi berubah drastis pada fase akhir pertandingan. Real Madrid memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak tiga gol melalui Carlos Espi, Endrick, dan mantan bek Roma, Antonio Rudiger. Rentetan gol dari menit ke-83 hingga menit ke-90 memastikan kemenangan dramatis tim tamu.

Mourinho: Real Madrid Tak Terbendung Melansir Football Italia, Mourinho mengakui bahwa Roma tampil lebih baik pada babak pertama. Namun, ia merasa momentum pertandingan berubah sepenuhnya setelah Real Madrid mulai melancarkan tekanan bertubi-tubi.

“Bisa dibilang itu dua pertandingan dalam satu, Roma lebih unggul dalam setiap aspek di babak pertama, dan kemudian Real Madrid tak terbendung selama 20 menit itu,” kata Mourinho kepada Amazon Prime Video Italia.

Menurut Mourinho, Roma memberikan kejutan pada awal pertandingan dengan menempatkan Matías Soulé di sisi sayap. Strategi tersebut menciptakan keunggulan di area tertentu dan membuat Madrid kesulitan mengantisipasi permainan tuan rumah.

“Kami mengejutkan mereka di awal pertandingan dengan menggunakan Matias Soulé di sayap, menciptakan keunggulan di area tersebut. Kami kebobolan gol yang tidak masuk akal yang tidak boleh terjadi di level ini.”