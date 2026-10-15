Comeback Usai Ketinggalan 2 Gol, Real Madrid Tekuk AS Roma 4-3

JawaPos.com - Real Madrid menang dramatis 4-3 atas AS Roma dalam laga Liga Champions setelah membalikkan ketertinggalan 1-3 dengan mencetak tiga gol pada menit-menit akhir di Stadion Olimpico, Kamis dini hari WIB.

Roma membuka keunggulan melalui Marten de Roon. Real Madrid menyamakan kedudukan lewat Kylian Mbappe. Namun, Donyell Malen mencetak dua gol untuk membawa Roma unggul 3-1.

Madrid lalu berbalik menbang berkat gol Carlos Espi, Endrick, dan Antonio Rudiger.

Tambahan tiga poin membuat Real Madrid menempati peringkat kedelapan klasemen dengan enam poin, sedangkan Roma di posisi ke-25 dengan satu poin, demikian laman resmi UEFA.

AS Roma tampil agresif sejak awal pertandingan. Mario Hermoso mengancam gawang Real Madrid melalui tembakan melengkung pada menit kelima, tapi kiper Thibaut Courtois berhasil menepis bola.

Paulo Dybala nyaris mencetak gol sembilan menit kemudian, tetapi tembakannya melebar tipis di sisi kiri gawang.

Roma memecah kebuntuan pada menit ke-20. Menerima umpan terobosan Matias Soule, Marten de Roon menuntaskan peluang dengan baik untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Madrid merespons lima menit kemudian. Memanfaatkan umpan Yan Diomande, Mbappe melepaskan tembakan keras yang berubah arah setelah mengenai kaki Gianluca Mancini. Bola mengecoh Pierluigi Gollini dan membuat skor menjadi 1-1.