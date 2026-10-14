Prediksi Skor Roma vs Real Madrid: Mbappe Uji Rekor Kandang Giallorossi

AS Roma mengandalkan rekor kandang di Stadio Olimpico saat menjamu Real Madrid. Namun, ketajaman Kylian Mbappe dan catatan positif Los Blancos membuat laga diperkirakan berlangsung ketat.(@k.mbappe/Instagram)
JawaPos.com – AS Roma akan menjamu Real Madrid pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadio Olimpico, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim sama-sama memburu hasil positif untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Roma mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Fenerbahce, sedangkan Real Madrid menang 2-1 atas Inter Milan.
Hasil tersebut membuat Los Blancos memiliki modal lebih baik menjelang lawatan ke Italia. Meski demikian, Roma bukan lawan yang mudah ditaklukkan, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.
Pertandingan ini juga memiliki cerita tersendiri bagi Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal tersebut akan menghadapi Roma, klub yang pernah ditanganinya pada 2021 hingga 2024.
Selama menangani Giallorossi, Mourinho berhasil membawa mereka menjuarai UEFA Conference League 2021/2022 dan mencapai final Liga Europa pada musim berikutnya. Kini, ia harus memimpin Real Madrid menghadapi mantan klubnya dalam pertandingan penting di Liga Champions.
Rekor Kandang Roma Jadi Modal
Roma memiliki catatan kandang yang cukup kuat di kompetisi Eropa. Mereka disebut memenangi delapan dari sembilan pertandingan kandang terakhir di Liga Champions, dengan hanya satu kekalahan.
Selain itu, Giallorossi hanya sekali kalah dalam delapan pertandingan terakhir di kompetisi UEFA. Catatan tersebut menjadi modal bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini untuk menghadapi salah satu klub tersukses di Eropa.
Meski demikian, hasil imbang dalam beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Roma masih perlu meningkatkan efektivitas serangan. Mereka harus mampu memaksimalkan peluang jika ingin mengimbangi kualitas lini depan Madrid.
Di sisi lain, dukungan publik Stadio Olimpico bisa menjadi dorongan tambahan bagi tuan rumah. Roma diperkirakan berusaha tampil disiplin sambil mencari celah melalui serangan balik dan kombinasi pemain depan.
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