Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Real Madrid: Mourinho Melawan Warisannya

Jose Mourinho kembali menghadapi AS Roma di Liga Champions. Gian Piero Gasperini mempertahankan separuh starting XI warisan The Special One. (Bein Sports)
JawaPos.com – Jose Mourinho meninggalkan warisan tim terbaik AS Roma yang kini dalam racikan Gian Piero Gasperini dua musim terakhir. Itu karena Gasperini mempertahankan separuh starting XI Giallorossi –sebutan AS Roma– asuhan Mourinho pada periode 2021–2024.
Dari kiper Mile Svilar, bek tengah Gianluca Mancini dan Evan Ndicka, gelandang jangkar Bryan Cristante, gelandang serang Lorenzo Pellegrini, serta second striker Paulo Dybala.
Mereka akan menyambut The Special One –julukan Mourinho– yang kini melatih Real Madrid dalam matchday kedua fase league Liga Champions di Stadio Olimpico, Roma, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB).
”Mourinho meninggalkan warisan yang luar biasa di tim ini. Tapi, sekarang, kami tim yang berbeda. Sangat berbeda dari tim yang pada saat itu dilatih Mourinho meski belum bertahan bertahun-tahun berlalu,” ungkap Gasperson –julukan Gasperini– seperti dilansir dari DAZN.
Meski sama-sama mengusung skema 3-4-2-1, Giallorossi asuhan Mourinho lebih statis. Beda dengan Giallorossi asuhan Gasperini yang dinamis.
Begitu pula gaya bertahan ala The Special One yang low block. Gasperson lebih menekankan Mancini dkk bertahan dengan pressing tinggi.
Dilansir dari Corriere dello Sport, Mourinho menyebut bahwa laga tandang ke AS Roma seperti pulang ke rumah. Sama halnya ketika dia memilih pulang ke El Real.
”Aku masih merasakan ikatan emosional dengan staf, dan di kalangan fans AS Roma,” ucap Mourinho.
Pelatih berusia 63 tahun asal Setubal, Portugal, itu menjelaskan, hubungan khusus dengan Giallorossi tercipta karena para fans memahami bahwa dirinya tidak pernah memikirkan citra pribadi.
Mourinho juga tidak mencari muka dengan pemilik klub maupun bersinggungan dengan politik sepak bola Italia.
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