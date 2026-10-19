Amad Diallo Capai Penampilan ke-100 di Manchester United, Ingin Raih Gelar Bersama Setan Merah

Selebrasi Amad Diallo saat cetak gol ke gawang Bournemouth. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com - Laga imbang melawan Leeds United menjadi penampilan ke-100 Amad Diallo bersama Manchester United. Melalui sosial media, dia merasa bangga dengan pencapaian tersebut.
"100 pertandingan dengan seragam Manchester United. Sebuah sumber kebanggaan yang luar biasa dan kehormatan yang tidak akan pernah saya anggap remeh," tulis Amad Diallo di Instagram, Senin (19/10/2026).
Ucapan terima kasih diberikan Amad kepada rekan setim, staf pelatih, dan suporter setelah mencapai penampilan ke-100. Pemain 24 tahun tersebut merasa bangga bisa berseragam Manchester United.
"Terima kasih kepada rekan-rekan setim, staf, dan para penggemar yang telah bersama saya dalam perjalanan ini. Mengenakan seragam ini berarti mewakili sejarah yang kaya dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan," ujar Amad Diallo.
Mencapai penampilan ke-100 bukanlah satu-satunya ambisi Amad Diallo di Man United. Pemain timnas Pantai Gading tersebut ingin meraih banyak trofi dan mempersembahkannya untuk para penggemar.
"Namun ambisi saya tidak berhenti pada jumlah penampilan: saya ingin memenangkan trofi bersama klub ini. Bersama rekan satu tim, saya ingin kami membangun sesuatu yang bisa kami banggakan—dan memberikan kepada penggemar kami emosi yang benar-benar pantas mereka dapatkan," tutup Amad Diallo.
Baca Juga:Michael Carrick Akui Situasi Manchester United Tidak Terlihat Bagus Usai Ditahan Imbang Leeds
Pada 2021/2022 menjadi musim pertama Amad Diallo bermain untuk Manchester United. Melansir Transfermarkt, dia bermain delapan pertandingan di musim perdananya.
Selama bermain 100 pertandingan, Amad mencetak 16 gol dan 16 assist. Pemain nomor punggung 16 tersebut mengoleksi satu gelar Piala FA bersama Manchester United.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022