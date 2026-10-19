Amad Diallo Capai Penampilan ke-100 di Manchester United, Ingin Raih Gelar Bersama Setan Merah

JawaPos.com - Laga imbang melawan Leeds United menjadi penampilan ke-100 Amad Diallo bersama Manchester United. Melalui sosial media, dia merasa bangga dengan pencapaian tersebut.

"100 pertandingan dengan seragam Manchester United. Sebuah sumber kebanggaan yang luar biasa dan kehormatan yang tidak akan pernah saya anggap remeh," tulis Amad Diallo di Instagram, Senin (19/10/2026).

Ucapan terima kasih diberikan Amad kepada rekan setim, staf pelatih, dan suporter setelah mencapai penampilan ke-100. Pemain 24 tahun tersebut merasa bangga bisa berseragam Manchester United.

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"Terima kasih kepada rekan-rekan setim, staf, dan para penggemar yang telah bersama saya dalam perjalanan ini. Mengenakan seragam ini berarti mewakili sejarah yang kaya dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan," ujar Amad Diallo.

Mencapai penampilan ke-100 bukanlah satu-satunya ambisi Amad Diallo di Man United. Pemain timnas Pantai Gading tersebut ingin meraih banyak trofi dan mempersembahkannya untuk para penggemar.

"Namun ambisi saya tidak berhenti pada jumlah penampilan: saya ingin memenangkan trofi bersama klub ini. Bersama rekan satu tim, saya ingin kami membangun sesuatu yang bisa kami banggakan—dan memberikan kepada penggemar kami emosi yang benar-benar pantas mereka dapatkan," tutup Amad Diallo.

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Pada 2021/2022 menjadi musim pertama Amad Diallo bermain untuk Manchester United. Melansir Transfermarkt, dia bermain delapan pertandingan di musim perdananya.