Prediksi Skor Como vs Manchester United di Liga Champions: Setan Merah Siap Permalukan Tuan Rumah

Manchester United membidik kemenangan saat menghadapi Como pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027, Rabu (21/10), demi mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan. (Manchester United)
JawaPos.com - Manchester United berpeluang mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan ketika menghadapi Como pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB.
Meski tampil sebagai tim tamu, Setan Merah diunggulkan menang 2-1 atas wakil Italia tersebut demi memperbaiki posisi di klasemen sekaligus meredakan tekanan terhadap pelatih Michael Carrick.
Pertandingan Como vs Manchester United mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan awal Liga Champions musim ini.
Como menempati peringkat ke-12, sedangkan Manchester United berada tepat di bawahnya pada posisi ke-13.
Namun, kondisi kedua kesebelasan menjelang pertandingan justru memperlihatkan perbedaan mencolok.
Como sedang menikmati momentum positif bersama Cesc Fabregas, sementara Manchester United masih berjuang keluar dari periode sulit sejak kemenangan terakhir pada 10 September.
Como memasuki pertandingan menghadapi Manchester United dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Fiorentina 3-1 pada pertandingan terakhir Serie A.
Hasil tersebut mengantarkan tim asuhan Cesc Fabregas menduduki peringkat kelima klasemen dengan koleksi 14 poin dari tujuh pertandingan.
Penampilan Como sepanjang awal musim menunjukkan perkembangan menarik dari klub yang baru menjalani debut di Liga Champions.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022