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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Prediksi Skor Como vs Manchester United di Liga Champions: Setan Merah Siap Permalukan Tuan Rumah

Manchester United membidik kemenangan saat menghadapi Como pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027, Rabu (21/10), demi mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan. (Manchester United) - Image

Manchester United membidik kemenangan saat menghadapi Como pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027, Rabu (21/10), demi mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan. (Manchester United)

JawaPos.com - Manchester United berpeluang mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan ketika menghadapi Como pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB.

Meski tampil sebagai tim tamu, Setan Merah diunggulkan menang 2-1 atas wakil Italia tersebut demi memperbaiki posisi di klasemen sekaligus meredakan tekanan terhadap pelatih Michael Carrick.

Pertandingan Como vs Manchester United mempertemukan dua tim yang sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan awal Liga Champions musim ini.

Como menempati peringkat ke-12, sedangkan Manchester United berada tepat di bawahnya pada posisi ke-13.

Namun, kondisi kedua kesebelasan menjelang pertandingan justru memperlihatkan perbedaan mencolok.

Como sedang menikmati momentum positif bersama Cesc Fabregas, sementara Manchester United masih berjuang keluar dari periode sulit sejak kemenangan terakhir pada 10 September.

Como Sedang Percaya Diri, Manchester United Justru Terpuruk

Como memasuki pertandingan menghadapi Manchester United dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Fiorentina 3-1 pada pertandingan terakhir Serie A.

Hasil tersebut mengantarkan tim asuhan Cesc Fabregas menduduki peringkat kelima klasemen dengan koleksi 14 poin dari tujuh pertandingan.

Penampilan Como sepanjang awal musim menunjukkan perkembangan menarik dari klub yang baru menjalani debut di Liga Champions.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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