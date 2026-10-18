Manchester City Tekuk Ipswich Town 3-2, Erling Haaland Terlihat Kesakitan Usai Cetak Gol ke-100

JawaPos.com - Manchester City berhasil mempertahankan rekor sempurna di Premier League usai bungkam Ipswich Town dengan skor 3-2 pada Sabtu (17/10). Manchester City sukses meraih tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan awal Premier League musim ini. Catatan itu menjadi awal musim terbaik mereka sepanjang sejarah berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Kemenangan atas Ipswich juga menjadi respons positif Manchester City setelah menelan kekalahan dari Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga Liga Champions, Kamis (15/10). Hasil itu merupakan kekalahan telak pertama bagi pelatih Enzo Maresca sejak menangani tim.

Meski menghadapi ketidakpastian di luar lapangan terkait kasus dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League, performa Manchester City di lapangan sejauh ini tetap konsisten. Dalam pertandingan melawan Ipswich, Phil Foden mencetak gol pertamanya musim ini untuk membuka keunggulan pada menit ke-19.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Daizen Maeda berhasil menyamakan kedudukan bagi tim tamu pada menit ke-21. Manchester City lalu kembali mengambil alih kendali permainan lewat dua gol Erling Haaland pada menit ke-34 dan ke-69. Penyerang asal Norwegia itu menjadi salah satu faktor utama di balik keberhasilan tuan rumah mengamankan tiga poin.

Gol kedua Haaland dalam pertandingan itu menjadi gol ke-100-nya di Premier League yang bukan berasal dari tendangan penalti. Haaland mencatatkan pencapaian itu hanya dalam 139 penampilan dan menjadikannya sebagai pemain tercepat yang mencapai jumlah tersebut.

Haaland sebenarnya berpeluang mencetak hattrick. Namun, gol tambahannya dianulir karena posisi offside dalam rangkaian serangan sebelum bola masuk ke gawang. Ipswich lalu memperkecil ketertinggalan lewat penalti Zian Flemming pada penghujung laga. Gol itu membuat laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan The Citizens.

Baca Juga:Mbappe dan Haaland Pecahkan Rekor Lionel Messi di Liga Champions

Di balik kemenangan itu, Manchester City menghadapi persoalan kebugaran pemain yang berpotensi memengaruhi pertandingan-pertandingan berikutnya. Usai laga, Haaland tampak berjalan terpincang-pincang menuju lorong stadion tanpa bergabung dengan rekan-rekannya untuk memberikan apresiasi kepada para pendukung.

Sikap itu terbilang tidak biasa bagi sang penyerang. Antoine Semenyo juga terlihat berjalan terpincang-pincang tidak lama setelah pertandingan berakhir. Selain itu, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, dan Nico O'Reilly harus meninggalkan lapangan lebih awal karena mengalami masalah fisik.