Bradley Barcola Hattrick, Liverpool Gebuk LASK 6-3 di Liga Champions

Bradley Barcola mencatat rekor kecepatan 35,9 km/jam saat debut bersama Liverpool dalam kemenangan 2-0 atas Ipswich Town di Premier League. (Bein Sports)
JawaPos.com - Bradley Barcola mencetak hattrick guna memimpin Liverpool menang 6-3 atas LASK dalam pertandingan Liga Champions di Oberosterreich Arena, Austria, pada Rabu.
Tiga gol Liverpool lainnya dicetak Ronald Araujo, Jeremie Frimpong, serta Lewis Koumas. Sementara LASK membalas melalui Robert Ljubicic dan dua gol Florian Flecker pada babak kedua, demikian laman resmi UEFA.
Liverpool mengendalikan laga sejak awal. Jeremie Frimpong memperoleh peluang pada menit ketiga, tetapi tembakan kaki kirinya dari luar kotak penalti tak menemui sasaran.
Florian Wirtz turut mengancam gawang tuan rumah pada menit ke-11. Namun, upayanya dari sisi kiri kotak penalti digagalkan kiper LASK, Lukas Jungwirth.
Tekanan Liverpool akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22 ketika sundulan Ronald Araujo setelah menyambut sepak pojok Kostas Tsimikas dari sisi kiri berbuah gol.
Dua menit kemudian, Liverpool menggandakan keunggulan. Barcola melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan ke sudut kiri gawang setelah menerima bola dari Lewis Koumas.
Liverpool nyaris mencetak gol ketiga pada menit ke-33. Ryan Gravenberch menyambut umpan terobosan Barcola dengan tembakan kaki kiri, namun bola membentur tiang kanan gawang LASK.
Barcola mencetak gol keduanya pada menit ke-37. Menerima umpan Florian Wirtz di dalam kotak penalti, penyerang Prancis itu mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut jauh gawang.
Liverpool melanjutkan dominasi setelah turun minum. Pada menit ke-51, Frimpong memperbesar keunggulan menjadi 4-0 melalui sundulan yang menyambut umpan silang Tsimikas dari sisi kiri.
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