Diejek Mr 007, Bradley Barcola Bangkit dengan Hat-Trick di Liga Champions

Bradley Barcola menjawab ejekan Mr 007 dengan hat-trick di Liga Champions. Penampilan impresifnya diharapkan mendongkrak kepercayaan diri tim. (Bein Sports)
JawaPos.com - Sebelum laga tandang kontra LASK Linz, wide attacker Liverpool FC (LFC) Bradley Barcola diejek dengan sebutan ”Mr 007” oleh pendukung The Reds – julukan LFC. Ejekan tersebut mengacu pada tujuh laga tanpa gol dan umpan gol yang dijalani Barcola sejak diboyong dengan nilai transfer GBP 106 juta (Rp 2,5 triliun) dari Paris Saint-Germain.
Barcola pun menjawabnya pada matchday kedua fase league Liga Champions kemarin (15/10) dengan menyumbangkan hat-trick. Barcola menjadi pemain kedelapan dalam sejarah The Reds yang mampu menciptakan trigol di Liga Champions.
”Aku ingin selalu jadi ancaman bagi lawan,” ucap Barcola seperti dikutip dari Goal.
Tactician LFC Andoni Iraola melontarkan pujian untuk wide attacker timnas Prancis berusia 24 tahun itu. ”Selain mampu menciptakan hat-trick di laga ini, aku pikir dia selalu jadi ancaman dalam situasi one-on-one,” kata Iraola seperti dilansir dari Liverpool Echo.
Iraola menambahkan, dia membutuhkan ledakan Barcola dalam laga-laga berikutnya. Bukan hanya di Liga Champions, tetapi juga di ajang domestik Inggris.
Apalagi, LFC baru saja dipermalukan Manchester City di kandang sendiri dalam laga Premier League terakhir (11/10).
”Dengan menikmati laga Liga Champions, itu bagus bagi para pemain dalam menumbuhkan kepercayaan diri mereka lagi (usai kalah oleh City, Red),” tutur Iraola.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022