Diejek Mr 007, Bradley Barcola Bangkit dengan Hat-Trick di Liga Champions

JawaPos.com - Sebelum laga tandang kontra LASK Linz, wide attacker Liverpool FC (LFC) Bradley Barcola diejek dengan sebutan ”Mr 007” oleh pendukung The Reds – julukan LFC. Ejekan tersebut mengacu pada tujuh laga tanpa gol dan umpan gol yang dijalani Barcola sejak diboyong dengan nilai transfer GBP 106 juta (Rp 2,5 triliun) dari Paris Saint-Germain.

Barcola pun menjawabnya pada matchday kedua fase league Liga Champions kemarin (15/10) dengan menyumbangkan hat-trick. Barcola menjadi pemain kedelapan dalam sejarah The Reds yang mampu menciptakan trigol di Liga Champions.

”Aku ingin selalu jadi ancaman bagi lawan,” ucap Barcola seperti dikutip dari Goal.

Tactician LFC Andoni Iraola melontarkan pujian untuk wide attacker timnas Prancis berusia 24 tahun itu. ”Selain mampu menciptakan hat-trick di laga ini, aku pikir dia selalu jadi ancaman dalam situasi one-on-one,” kata Iraola seperti dilansir dari Liverpool Echo.

Iraola menambahkan, dia membutuhkan ledakan Barcola dalam laga-laga berikutnya. Bukan hanya di Liga Champions, tetapi juga di ajang domestik Inggris.

Apalagi, LFC baru saja dipermalukan Manchester City di kandang sendiri dalam laga Premier League terakhir (11/10).