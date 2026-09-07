Bradley Barcola Debut Bersama Liverpool, Langsung Bikin Rekor Kecepatan

JawaPos.com - Bradley Barcola langsung mencatatkan rekor saat menjalani debut bersama Liverpool FC. Wide attacker asal Prancis itu berlari hingga 35,9 kilometer per jam saat LFC menang 2-0 di kandang Ipswich Town, Portman Road, dalam matchweek ketiga Premier League, Sabtu (5/9).

Berdasarkan data dari FotMob, angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi di Premier League musim ini. Dia melewati catatan Milan van Ewijk (Coventry City) dan Pedro Neto (Chelsea) yang sama-sama mencapai 35,2 km/jam.

Barcola mengukir rekor itu hanya 31 menit setelah masuk menggantikan Victor Munoz pada menit ke-64.

“Saya pikir dia tampil dengan baik. Dia memiliki umpan yang sangat bagus,” kata pelatih LFC, Andoni Iraola, soal penampilan perdana Barcola dikutip dari The Sun.

Meski begitu, Iraola merasa tim masih perlu beradaptasi dengan winger yang baru didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan nilai GBP 123 juta (sekitar Rp 2,9 triliun) tersebut.