Bradley Barcola Jadi Rekrutan Termahal Kedua Liverpool dengan Nilai Mencapai Rp 2,8 Triliun

Bradley Barcola (Bein Sports)
JawaPos.com – Bradley Barcola resmi bergabung dengan Liverpool dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai EUR 123 juta atau sekitar Rp2,8 triliun.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (1/9), Pemain sayap asal Prancis tersebut menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Anfield setelah Liverpool menyepakati biaya awal EUR 106 juta atau sekitar Rp2,4 triliun, ditambah bonus yang membuat total transfer mencapai EUR 123 juta atau Rp2,8 triliun.
Nilai tersebut menjadikan Barcola sebagai pemain termahal kedua yang pernah direkrut Liverpool, hanya kalah dari Alexander Isak yang didatangkan dari Newcastle United dengan biaya EUR 125 juta atau sekitar Rp2,9 triliun.
Barcola meninggalkan PSG setelah mencatatkan 152 penampilan, 39 gol, dan 35 assist sejak bergabung dari Lyon pada Agustus 2023. Pemain berusia 23 tahun itu juga telah memenangkan tiga gelar Ligue 1 dan dua gelar Liga Champions bersama PSG sebelum memutuskan melanjutkan karier di Liga Inggris.
Selama memperkuat PSG, Barcola mencatatkan 184 dribel, menciptakan 121 peluang, serta terlibat langsung dalam 47 gol di Ligue 1, menunjukkan kontribusinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di kompetisi tersebut.
Barcola mengaku bangga dapat bergabung dengan Liverpool dan berharap mampu membantu klub meraih gelar Liga Primer Inggris. Pemain internasional Prancis itu berpeluang menjalani debut bersama Liverpool saat menghadapi Ipswich Town.
Sedangkan penampilan pertamanya di Anfield diperkirakan terjadi ketika Liverpool menjamu Atlético Madrid di Liga Champions pada 9 September.
Kedatangan Barcola juga diproyeksikan memperkuat lini serang Liverpool setelah Cody Gakpo disebut akan meninggalkan klub untuk bergabung dengan Manchester City.
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Jawa Pos
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