Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

JawaPos.com - Celje dan Slovan Bratislava bermain imbang 2-2 pada leg kedua play off Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 di Stadion Z’dezele, Slovenia, Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB, sehingga agregat menjadi 3-3. Slovan Bratislava diprediksi lolos setelah melalui extra time serta adu penalti.

Kedua tim sama-sama punya peluang besar untuk melangkah ke fase liga.

Celje Punya Modal Kuat di Kandang Celje diprediksi mampu memberikan perlawanan sengit karena bermain di kandang setelah menahan Slovan Bratislava 1-1 pada leg pertama di Slovakia.

Hasil tersebut membuat peluang klub Slovenia itu terbuka lebar untuk mencatat sejarah dengan lolos ke fase utama Liga Champions untuk pertama kalinya.

Perjalanan Celje menuju playoff juga cukup meyakinkan setelah melewati dua ronde sebelumnya.

Setelah menyingkirkan Egnatia melalui adu penalti, Celje kemudian mengalahkan Ararat-Armenia dengan agregat 3-2 pada ronde ketiga.

Musim ini menjadi perjalanan terjauh Celje dalam sejarah mereka di kualifikasi Liga Champions.

Sebelumnya, mereka dua kali terhenti pada ronde kedua, termasuk ketika kalah telak 1-6 secara agregat dari Slovan Bratislava pada 2024.