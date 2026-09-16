Prediksi Bayer Leverkusen vs Celje di Liga Europa: Tuan Rumah Berpeluang Menang Telak!

JawaPos.com - Bayer Leverkusen akan mengawali kiprahnya di Liga Europa 2026/2027 dengan menjamu Celje di BayArena, Kamis (17/9/2026) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda. Leverkusen datang dengan modal performa yang lebih meyakinkan, sedangkan Celje justru harus beradaptasi dengan pergantian pelatih yang terjadi hanya beberapa hari sebelum pertandingan.

Situasi tersebut membuat Leverkusen lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin di kandang sendiri.

Namun, Celje tetap menjadi lawan yang perlu diwaspadai karena perubahan pelatih bisa membuat permainan mereka lebih sulit ditebak.

Leverkusen mengawali musim dengan hasil yang cukup positif. Die Werkself mampu meraih kemenangan besar 4-0 ketika menghadapi Union Berlin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini depan mereka masih mampu menghasilkan banyak peluang dan gol.

Pada pertandingan Bundesliga terakhir, Leverkusen memang hanya bermain imbang 2-2 melawan Augsburg.

Meski gagal menang, mereka tetap menunjukkan kemampuan mencetak gol dan menjaga tekanan terhadap lawan.

Sebelum pertandingan tersebut, Leverkusen juga tercatat mampu mencetak setidaknya dua gol dalam empat pertandingan secara beruntun. Catatan itu menjadi salah satu modal penting menjelang pertandingan pertama mereka di Liga Europa.