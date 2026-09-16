Prediksi Bayer Leverkusen vs Celje di Liga Europa: Tuan Rumah Berpeluang Menang Telak!

Duel Augsburg vs Bayer Leverkusen di WWK Arena diprediksi berlangsung sengit dan sarat gol. (Bayer Leverkusen)
JawaPos.com - Bayer Leverkusen akan mengawali kiprahnya di Liga Europa 2026/2027 dengan menjamu Celje di BayArena, Kamis (17/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda. Leverkusen datang dengan modal performa yang lebih meyakinkan, sedangkan Celje justru harus beradaptasi dengan pergantian pelatih yang terjadi hanya beberapa hari sebelum pertandingan.
Situasi tersebut membuat Leverkusen lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin di kandang sendiri.
Namun, Celje tetap menjadi lawan yang perlu diwaspadai karena perubahan pelatih bisa membuat permainan mereka lebih sulit ditebak.
Baca Juga:Prediksi Skor Ararat Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Tuan Rumah Punya Modal Main di Kandang
Leverkusen mengawali musim dengan hasil yang cukup positif. Die Werkself mampu meraih kemenangan besar 4-0 ketika menghadapi Union Berlin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lini depan mereka masih mampu menghasilkan banyak peluang dan gol.
Pada pertandingan Bundesliga terakhir, Leverkusen memang hanya bermain imbang 2-2 melawan Augsburg.
Meski gagal menang, mereka tetap menunjukkan kemampuan mencetak gol dan menjaga tekanan terhadap lawan.
Sebelum pertandingan tersebut, Leverkusen juga tercatat mampu mencetak setidaknya dua gol dalam empat pertandingan secara beruntun. Catatan itu menjadi salah satu modal penting menjelang pertandingan pertama mereka di Liga Europa.
Bermain di BayArena juga memberi keuntungan tersendiri bagi tim asal Jerman tersebut. Dukungan suporter dan pemahaman pemain terhadap kondisi lapangan diharapkan bisa membantu Leverkusen mengontrol pertandingan sejak menit awal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022