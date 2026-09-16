Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs Celje di Liga Europa: Die Werkself Menang Telak di BayArena

JawaPos.com - Bayer Leverkusen diprediksi menang telak 3-0 atas Celje pada matchday pertama league phase Liga Europa 2026/2027 di BayArena, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB.

Die Werkself datang dengan produktivitas serangan yang menjanjikan, sedangkan Celje sedang limbung setelah kehilangan pelatih Vitor Campelos dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Bayer Leverkusen mengawali musim 2026/2027 dengan performa yang belum sepenuhnya stabil.

Namun, produktivitas lini depan menjadi modal penting karena pasukan Carles Martinez Novell selalu mencetak sedikitnya dua gol dalam empat pertandingan terakhir.

Die Werkself membuka rangkaian tersebut dengan kemenangan 4-0 atas Wehen Wiesbaden pada 22 Agustus di DFB-Pokal.

Setelah kalah 2-3 dari Elversberg dalam pertandingan pembuka Bundesliga, Bayer Leverkusen langsung merespons dengan menghajar Union Berlin 4-0 pada 5 September.

Produktivitas Leverkusen Jadi Ancaman Utama Kemenangan atas Union Berlin menunjukkan Bayer Leverkusen memiliki banyak sumber gol.

Empat pemain berbeda mencatatkan nama di papan skor dalam laga tersebut, memperlihatkan variasi serangan yang bisa menjadi persoalan besar bagi Celje.