Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 16 September 2026 | 15.37 WIB

Prediksi Skor Bayer Leverkusen vs Celje di Liga Europa: Die Werkself Menang Telak di BayArena

Bayer Leverkusen diprediksi meraih kemenangan telak atas Celje pada laga pembuka Liga Europa di BayArena. (Bayer Leverkusen) - Image

Bayer Leverkusen diprediksi meraih kemenangan telak atas Celje pada laga pembuka Liga Europa di BayArena. (Bayer Leverkusen)

JawaPos.com - Bayer Leverkusen diprediksi menang telak 3-0 atas Celje pada matchday pertama league phase Liga Europa 2026/2027 di BayArena, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB.

Die Werkself datang dengan produktivitas serangan yang menjanjikan, sedangkan Celje sedang limbung setelah kehilangan pelatih Vitor Campelos dan menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Bayer Leverkusen mengawali musim 2026/2027 dengan performa yang belum sepenuhnya stabil.

Namun, produktivitas lini depan menjadi modal penting karena pasukan Carles Martinez Novell selalu mencetak sedikitnya dua gol dalam empat pertandingan terakhir.

Die Werkself membuka rangkaian tersebut dengan kemenangan 4-0 atas Wehen Wiesbaden pada 22 Agustus di DFB-Pokal.

Setelah kalah 2-3 dari Elversberg dalam pertandingan pembuka Bundesliga, Bayer Leverkusen langsung merespons dengan menghajar Union Berlin 4-0 pada 5 September.

Produktivitas Leverkusen Jadi Ancaman Utama

Kemenangan atas Union Berlin menunjukkan Bayer Leverkusen memiliki banyak sumber gol.

Empat pemain berbeda mencatatkan nama di papan skor dalam laga tersebut, memperlihatkan variasi serangan yang bisa menjadi persoalan besar bagi Celje.

Namun, Bayer Leverkusen belum sepenuhnya konsisten di kompetisi domestik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Omonia vs Celta Vigo di Liga Europa: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Omonia vs Celta Vigo di Liga Europa: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang

Selasa, 15 September 2026 | 19.10 WIB

Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Zelezna Sparta Ancaman Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Zelezna Sparta Ancaman Tuan Rumah

Selasa, 15 September 2026 | 19.05 WIB

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

Sabtu, 12 September 2026 | 17.54 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore