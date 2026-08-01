Persib Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Igor Tolic Ungkap Rahasia Kunci Kemenangan Atas Tampines Rovers

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic saat melawan Arema FC. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung menutup fase Grup A Piala Presiden 2026 dengan hasil yang nyaris sempurna.
Maung Bandung mengamankan kemenangan 1-0 atas Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026), sekaligus memastikan diri melaju ke semifinal sebagai juara grup dengan koleksi sembilan poin.
Kemenangan tersebut melengkapi catatan impresif Persib sepanjang fase grup. Sebelumnya, tim asuhan Igor Tolic juga menang 1-0 atas Arema FC dan DPMM FC.
Artinya, Persib menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan identik sekaligus mencatatkan tiga clean sheet secara beruntun.
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Pelatih Persib, Igor Tolic, mengaku puas dengan penampilan para pemainnya. Menurutnya, hasil yang diraih bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga menunjukkan kedisiplinan dan kerja keras tim dalam menjalankan strategi selama pertandingan.
"Tapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan kokoh, mencatatkan clean sheet lagi, dan berhasil mencetak gol yang luar biasa," kata Tolic dalam konferensi pers seusai pertandingan.
Pelatih asal Kroasia itu menilai laga melawan Tampines Rovers tidak berjalan mudah. Persib harus menghadapi lawan yang mampu memainkan bola dengan baik sehingga dibutuhkan konsentrasi tinggi selama 90 menit.
Pada babak pertama, Persib sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya ketika kondisi fisik para pemain masih prima. Namun, memasuki babak kedua, Tolic memilih mengubah pendekatan permainan demi menjaga keseimbangan tim.
Ia menjelaskan bahwa Persib sengaja tidak terlalu sering melakukan pressing tinggi. Tim pelatih lebih memilih mengurangi risiko kehilangan bola di area pertahanan karena intensitas pertandingan mulai memengaruhi kondisi fisik pemain.
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