Gagal Juara Liga Jepang, Machida Zelvia Tetap Amankan Tiket Kompetisi Asia Musim Depan

JawaPos.com - Klub Jepang Machida Zelvia dipastikan akan tampil di kompetisi ACL Two musim 2026/27. Kepastian itu datang setelah mereka gagal meraih gelar juara J-League 100 Years Vision 2026, sehingga peluang tampil di kasta tertinggi kompetisi Asia resmi tertutup.

Meski demikian, Machida tetap mendapatkan tiket ke kompetisi Asia berkat status mereka sebagai juara Emperor’s Cup 2025. Jalur tersebut memastikan klub asal Tokyo itu tetap mewakili Jepang di level kontinental musim depan.

Kabar ini cukup menarik perhatian publik sepak bola Jepang. Pasalnya, Machida baru saja mencuri perhatian pada musim ini setelah tampil impresif hingga berhasil mencapai final ACLE. Performa mereka dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar dari wakil Jepang dalam beberapa tahun terakhir.

Namun regulasi kompetisi membuat posisi mereka berubah untuk musim depan. Karena gagal finis sebagai juara liga, Machida tidak bisa mengamankan tempat di ACLE 2026/27 dan harus turun bermain di ACLTwo.

Sementara itu, slot wakil Jepang di ACLE mulai terisi oleh sejumlah klub papan atas J-League. Kashima Antlers dipastikan lolos sebagai juara J-League 2025. Kemudian ada Kashiwa Reysol yang mendapatkan tiket setelah finis sebagai runner-up liga.

Satu slot lainnya menjadi milik Kyoto Sanga yang sukses menutup musim di posisi ketiga klasemen. Jepang juga masih menyisakan satu tiket tambahan yang akan diberikan kepada juara J-League 100 Years Vision 2026.

Di sisi lain, Gamba Osaka juga berpeluang tampil di ACLE musim depan lewat jalur play-off setelah menjuarai ACLTwo 2025/26.

Dengan komposisi tersebut, Jepang kembali menunjukkan kekuatan mereka sebagai salah satu negara dengan persaingan klub paling kompetitif di Asia. Baik di level ACLE maupun ACLTwo, wakil Jepang diprediksi tetap menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar.