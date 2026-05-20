Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 20 Mei 2026 | 13.24 WIB

Gagal Juara Liga Jepang, Machida Zelvia Tetap Amankan Tiket Kompetisi Asia Musim Depan

Klub Jepang Machida Zelvia akan tampil di kompetisi ACL Two musim 2026/27. (Istimewa) - Image

Klub Jepang Machida Zelvia akan tampil di kompetisi ACL Two musim 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Klub Jepang Machida Zelvia dipastikan akan tampil di kompetisi ACL Two musim 2026/27. Kepastian itu datang setelah mereka gagal meraih gelar juara J-League 100 Years Vision 2026, sehingga peluang tampil di kasta tertinggi kompetisi Asia resmi tertutup.

Meski demikian, Machida tetap mendapatkan tiket ke kompetisi Asia berkat status mereka sebagai juara Emperor’s Cup 2025. Jalur tersebut memastikan klub asal Tokyo itu tetap mewakili Jepang di level kontinental musim depan.

Kabar ini cukup menarik perhatian publik sepak bola Jepang. Pasalnya, Machida baru saja mencuri perhatian pada musim ini setelah tampil impresif hingga berhasil mencapai final ACLE. Performa mereka dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar dari wakil Jepang dalam beberapa tahun terakhir.

Namun regulasi kompetisi membuat posisi mereka berubah untuk musim depan. Karena gagal finis sebagai juara liga, Machida tidak bisa mengamankan tempat di ACLE 2026/27 dan harus turun bermain di ACLTwo.

Sementara itu, slot wakil Jepang di ACLE mulai terisi oleh sejumlah klub papan atas J-League. Kashima Antlers dipastikan lolos sebagai juara J-League 2025. Kemudian ada Kashiwa Reysol yang mendapatkan tiket setelah finis sebagai runner-up liga.

Satu slot lainnya menjadi milik Kyoto Sanga yang sukses menutup musim di posisi ketiga klasemen. Jepang juga masih menyisakan satu tiket tambahan yang akan diberikan kepada juara J-League 100 Years Vision 2026.

Di sisi lain, Gamba Osaka juga berpeluang tampil di ACLE musim depan lewat jalur play-off setelah menjuarai ACLTwo 2025/26.

Dengan komposisi tersebut, Jepang kembali menunjukkan kekuatan mereka sebagai salah satu negara dengan persaingan klub paling kompetitif di Asia. Baik di level ACLE maupun ACLTwo, wakil Jepang diprediksi tetap menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar.

Bagi Machida Zelvia, tampil di ACL Two bisa menjadi momentum untuk kembali membangun kekuatan tim. Pengalaman melaju hingga final ACLE musim ini tentu menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi mereka di level Asia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
John Herdman Berharap Pengalaman Bersama Kanada Jadi Modal Timnas Indonesia Mampu Hadapi Jepang dan Qatar di Piala Asia 2027 - Image
Sepak Bola Dunia

John Herdman Berharap Pengalaman Bersama Kanada Jadi Modal Timnas Indonesia Mampu Hadapi Jepang dan Qatar di Piala Asia 2027

Senin, 18 Mei 2026 | 22.38 WIB

Tangis Yuto Nagatomo Pecah! Bek Timnas Jepang Ukir Sejarah Langka Menuju Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Tangis Yuto Nagatomo Pecah! Bek Timnas Jepang Ukir Sejarah Langka Menuju Piala Dunia 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.44 WIB

Timnas Jepang Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Tanpa Mitoma dan Andalkan 3 Pemain J-League - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Jepang Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Tanpa Mitoma dan Andalkan 3 Pemain J-League

Sabtu, 16 Mei 2026 | 03.59 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore