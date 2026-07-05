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Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 01.33 WIB

Machida Zelvia Rekrut Nicholas Guimarães, Kiper Masa Depan Timnas Filipina Kini Tampil di J-League

Kiper muda Timnas Filipina U-23 Nicholas Guimaraes resmi diumumkan sebagai pemain baru Machida Zelvia di liga Jepang. (Istimewa) - Image

Kiper muda Timnas Filipina U-23 Nicholas Guimaraes resmi diumumkan sebagai pemain baru Machida Zelvia di liga Jepang. (Istimewa)

JawaPos.com - Kiper muda Timnas Filipina U-23 Nicholas Guimaraes, resmi melanjutkan karir ke kasta tertinggi sepak bola Jepang J-League setelah diumumkan sebagai pemain baru Machida Zelvia.

Kepindahan ke Machida Zelvia menjadi langkah besar bagi penjaga gawang berusia 19 tahun Nicholas Guimaraes yang sebelumnya membela Ichikawa SC, klub yang berlaga di Divisi 1 Liga Prefektur Chiba. Transfer ini menjadi salah satu kabar menggembirakan bagi perkembangan sepak bola timnas Filipina.

Di usia yang masih sangat muda, Nicholas Guimaraes sudah dipercaya menjadi pilihan utama di Timnas Filipina U-23. Dia kini mendapat kesempatan berkembang di lingkungan kompetisi J-League yang dikenal memiliki standar tinggi di Asia.

Nicholas lahir di Narashino, Prefektur Chiba, Jepang, pada 9 Agustus 2006. Dia memiliki latar belakang keluarga yang unik.

Ayahnya berasal dari Brasil, sedangkan ibunya merupakan warga Filipina. Meski tumbuh besar di Jepang, Nicholas memilih membela Filipina di level internasional.

Perjalanan sepak bolanya juga banyak ditempa di Jepang. Dia mengawali pendidikan sepak bola di Funabashi Municipal High School sebelum melanjutkan studi sekaligus bermain untuk Juntendo University, salah satu kampus yang dikenal melahirkan banyak pemain profesional Jepang.

Sebelum bergabung dengan Machida Zelvia, Nicholas sempat memperkuat Ichikawa SC. Penampilannya di level amatir menarik perhatian tim pencari bakat hingga akhirnya mendapat kesempatan bergabung dengan salah satu klub J1 League.

Bergabungnya Nicholas ke Machida Zelvia memang belum menjamin dirinya langsung menjadi pilihan utama di bawah mistar. Namun, kesempatan berlatih bersama pemain-pemain berkualitas di kompetisi tertinggi Jepang diyakini akan menjadi pengalaman berharga untuk mempercepat perkembangan kariernya.

Di level internasional, Nicholas bukan nama baru bagi sepak bola Filipina. Dia pernah membela Timnas Filipina U-17 sebelum naik ke kelompok usia U-22 dan U-23.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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